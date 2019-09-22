MLB》洛磯終止作客12連敗 道奇百勝再等等（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季最後一次造訪道奇主場，洛磯打線從火球男畢爾勒（Walker Buehler）手中敲2轟打回4分，岡薩雷茲（Chi Chi González）長中繼5局無責失，率洛磯以4：2贏球，終止在道奇主場12連敗，道奇本季勝場數停在第99場。

弗里蘭（Kyle Freeland）剛從傷兵名單歸隊，先發只投2局就退場休息，原定先發的岡薩雷茲改投長中繼，面對道奇暴力打線主投5局掉2分皆非責失，飆出生涯單場新高8K僅1保送，本月4度出賽防禦率僅1.69，收下本季第2勝。

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岡薩雷茲單場8K生涯新高。（USA TODAY Sports）

道奇畢爾勒今天投滿6局，2局上開局挨陽春砲，3局上被連續安打丟掉2分，隨後連3局守住未再掉分，7局上登板續投，第一球就被掃成中左外野陽春砲，丟掉今天第4分被換下場，今天用93球僅55顆好球，送出5K另有3次保送，丟4分皆為責失，挨5安含2發陽春砲，隊友遭壓制反攻失敗，畢爾勒吞本季第4敗。

ESPN數據推特指出，洛磯今天贏球，終止在道奇球場12連敗的隊史最慘紀錄，今天賽前，他們上一次在道奇球場贏球，已要回溯到去年6月底。

洛磯終止作客道奇12連敗。（法新社）

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