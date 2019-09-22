MLB》國民延長賽6分灌倒馬林魚 順利鞏固外卡優勢

鈴木清延長賽的清壘安打灌進3分打點。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡第一名的國民隊，今天面對同分區墊底的馬林魚隊險遭滑鐵盧，國民在第8局單局遭馬林魚灌進4分追平，直到延長賽才靠著6分大局贏下勝利，順利鞏固自己外卡一的優勢。

國民隊今天派出史崔斯柏格（Stephen Strasburg）先發，今天他上演7局好投，送出6次三振3次保送，僅被敲出3支安打沒有失分，國民也在他先發的期間給予了4分的火力加持。

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史崔斯柏格7局好投無緣奪勝。（法新社）

想不到在第8局史崔斯柏格下場後，球隊在4：0領先時派出後援投手羅德尼（Fernando Rodney），想不到他卻上場放火僅投0.1局就被敲出4支安打速出1次保送，狂失4分退場，也把史崔斯柏格的勝投給砸掉。

兩隊鏖戰到了第10局，國民隊率先靠著兩支安打攻上得點圈，高梅斯（Yan Gomes）被三振後多齊爾（Brian Dozier）敲出適時安打打進超前分，透納（Trea Turner）被三振後馬林魚隊換上史密斯（Josh D.Smith）上場止血，想不到他卻馬上被伊頓（Adam Eaton）敲出安打掉分，接著更在敬遠倫登（Anthony Rendon）後對索托（Juan Soto）投出保送失分，接著再被鈴木清敲出清壘二壘安打，單局馬林魚隊狂失6分，10局下半國民對瑞尼（Tanner Rainey）投出三上三下結束比賽。

鈴木清敲出三分打點二壘安打。（美聯社）

國民隊在拿下這場比賽的勝利後，目前以85勝68敗排在外卡第一名，但是僅領先第二名的釀酒人隊1場勝差，現在國聯外卡爭奪戰依然相當緊張，除了國民隊與釀酒人隊外，小熊隊、大都會隊、費城人隊與響尾蛇隊，這四隊都還沒有確定於外卡淘汰，而國聯中區的龍頭也可能會有變化，如果紅雀隊被釀酒人隊拉下，那麼他們將會重新加入外卡的爭奪戰中。

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