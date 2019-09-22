MLB》惠勒7局好投無緣取勝 下季能否續留大都會成未知數

惠勒。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會隊先發投手惠勒（Zack Wheeler）今天先發面對紅人隊，投出7局失2分（1責失）6次三振的好投，可惜球隊最終沒能拿下勝利，以2：3輸給紅人隊，也讓大都會隊目前在外卡以4.5場落後。

惠勒在投完這場比賽後，預計還有最後一場對馬林魚的先發要投，而這場先發可能會是惠勒在大都會隊的最後一場先發，他將在本季成為自由球員。

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惠勒在大都會隊8年，曾因重大傷勢缺席2個完整賽季，而在最近的兩個球季，惠勒都至少先發了29場比賽，投超過180局，是相當耐投的先發投手，同時他的防禦率也都壓在4以下，在季中他就不斷被視為可能被球隊交易出去的對象，季末他也會成為炙手可熱的補強標的之一。

惠勒表示，每次交易或者可能離隊的訊息傳到他耳邊時，都會充斥在他的腦海裡，但他還是專心致志地在自己效力的隊伍中。「大都會隊就是我現在所在的球隊，我很愛待在這裡，我想要贏，所以這是目前最重要的目標，我想在這裡贏下比賽。」

在8月後的10場先發當中，惠勒的防禦率僅有2.57，同時拿下了4勝1敗的戰績，並將他賽季的防禦率降到4以下，這段期間內他一共投63局，飆出48次三振，僅投16次保送。

大都會隊的總教練卡拉威（Mickey Callaway）稱讚他今天的表現道：「惠勒相當出色，他應該不會掉任何1分的，如果我們沒有失誤的化，他應該能投出8局完封的比賽，他在我們最需要他的時候跳出來，並展現了最好表現。」

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