MLB》勇士內野手慶幸自己離開大蘋果 紐約球迷玻璃心碎滿地（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士內野手海克瓦利亞(Adeiny Hechavarria)在八月時遭到大都會指定轉讓,如今他在勇士隊過得非常開心,不只球隊進到季後賽同時自己的打擊表現也越來越好。

在球隊今天以8:1擊敗巨人的比賽賽後,他接受場邊記者的採訪,說了以下這段話:「我非常感謝上帝給我這個機會,讓我離開大都會加入勇士隊,在這裡我感受到了家的感覺。」

而這段影片被《SNY》轉到推特上面後引起紐約球迷熱議,紐約球迷在該篇推文下方留言表示,我也很感謝球隊把你從大都會弄走、以及沒想到一個打擊率2成21的球員會這樣說,他不值得100萬美元的獎金,還好球隊把他釋出等等言論。

It's through a translator, but after the Braves won tonight, Adeiny Hechavarría made this comment



"I just want to thank god for the opportunity, removing me from the Mets and putting me on this team" (via @FOXSportsBraves) pic.twitter.com/XqNJL73KfU