晴時多雲

MLB》勇士內野手慶幸自己離開大蘋果 紐約球迷玻璃心碎滿地（影音）

2019/09/22 11:46

海克瓦利亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士內野手海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）在八月時遭到大都會指定轉讓，如今他在勇士隊過得非常開心，不只球隊進到季後賽同時自己的打擊表現也越來越好。

在球隊今天以8:1擊敗巨人的比賽賽後，他接受場邊記者的採訪，說了以下這段話:「我非常感謝上帝給我這個機會，讓我離開大都會加入勇士隊，在這裡我感受到了家的感覺。」

而這段影片被《SNY》轉到推特上面後引起紐約球迷熱議，紐約球迷在該篇推文下方留言表示，我也很感謝球隊把你從大都會弄走、以及沒想到一個打擊率2成21的球員會這樣說，他不值得100萬美元的獎金，還好球隊把他釋出等等言論。

海克瓦力亞本季在大都會的60場比賽裡僅交出2成04的打擊率，但他到了勇士的19場比賽後繳出2成71的成績，加上穩定的守備表現，讓他成為勇士重要的內野戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.