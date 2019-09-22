MLB》勇士內野手慶幸自己離開大蘋果 紐約球迷玻璃心碎滿地（影音）

海克瓦利亞。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士內野手海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）在八月時遭到大都會指定轉讓，如今他在勇士隊過得非常開心，不只球隊進到季後賽同時自己的打擊表現也越來越好。
在球隊今天以8:1擊敗巨人的比賽賽後，他接受場邊記者的採訪，說了以下這段話:「我非常感謝上帝給我這個機會，讓我離開大都會加入勇士隊，在這裡我感受到了家的感覺。」
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而這段影片被《SNY》轉到推特上面後引起紐約球迷熱議，紐約球迷在該篇推文下方留言表示，我也很感謝球隊把你從大都會弄走、以及沒想到一個打擊率2成21的球員會這樣說，他不值得100萬美元的獎金，還好球隊把他釋出等等言論。
It's through a translator, but after the Braves won tonight, Adeiny Hechavarría made this comment— SNY （@SNYtv） 2019年9月22日
"I just want to thank god for the opportunity, removing me from the Mets and putting me on this team" （via @FOXSportsBraves） pic.twitter.com/XqNJL73KfU
海克瓦力亞本季在大都會的60場比賽裡僅交出2成04的打擊率，但他到了勇士的19場比賽後繳出2成71的成績，加上穩定的守備表現，讓他成為勇士重要的內野戰力。