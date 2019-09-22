MLB》釀酒人大勝海盜 暫居外卡第二瞄準國中王座

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人力拚卡位季後賽，今天面對海盜火力全開，全場狂掃10安，K.日浦（Keston Hiura）和葛里遜（Trent Grisham）雙雙開轟，助隊以10：1大勝對手收下3連勝。釀酒人目前落後國聯中區龍頭紅雀3場勝差，外卡部分暫居第2，逐漸拉開與小熊的差距。

K.日浦敲出超前2分砲。（美聯社）

海盜雖然首局先馳得點，不過全場僅得這1分，K.日浦下個半局就回敬超前2分砲，4局下靠著2安和4次保送灌進3分，釀酒人攻勢連發，5、6兩局分別攻得1分、2分，葛里遜7局下再補上2分砲，他單場繳出3安猛打賞，並打回全隊最多的3分打點。

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釀酒人投手群合力封鎖海盜打線，戴維斯（Zach Davies）先發4局失1分非責失，蘇特（Brent Suter）、克勞迪歐（Alex Claudio）、艾柏斯（Matt Albers）、古耶拉（Junior Guerra）和尼爾森（Jimmy Nelson）依序守成，釀酒人終場以10：1擊敗海盜。

釀酒人目前戰績85勝70負，落後分區龍頭紅雀只有3場，仍有機會角逐國聯中區王座，在外卡部分坐二望一，與外卡第一的國民只有1場勝差。

葛里遜開轟繳出3安猛打賞，貢獻3打點。（法新社）

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