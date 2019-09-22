足球》總冠軍前哨戰？ 藍鯨險勝奪例行賽第一

藍鯨奪例行賽第一。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕木蘭聯賽於昨在台中太原球場開踢，吸引了千名大小球迷到場觀戰加油。比賽適逢921地震20週年的國家防災日，大會特別安排全場靜默30秒的儀式，提醒社會大眾，毋忘921大地震帶給台灣帶來的傷痛與防災的警惕；木蘭聯賽不忘社會責任，愛足球、更愛台灣。

現場也舉辦「催生台中足球園區活動」，展示了台中市從國小、國中到高中大學，各級學校的全國及國際性獎盃將近15座，顯示台中市的基層足球實力雄厚、成績斐然。

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而大大的足球園區連署帆布則是簽滿了大小球迷的企盼，60張色彩繽紛的畫作，每一張都訴說著孩童心中的足球夢想。台中需要一個足球園地，也期許足球界與台中市政府一起來努力。

賽前也特地舉辦木蘭進球王李綉琴的頒獎儀式，台中藍鯨隊長同時也是中華國腳的李綉琴，日前踢出木蘭聯賽個人生涯第50球，更突破自己所創的單季15球紀錄，兩項成就都是台灣木蘭足球聯賽史上第一人。

●高雄陽信 vs 台北國際 國際痛失好局、陽信進逼第三

陽信上一戰擊敗航源取得本季首次連勝，力求連勝挑戰第三名的位置，而國際本戰贏球不只能直接脫離榜尾泥淖、更是保住爭前三的一線生機。

雙方上半場勢均力敵，國際進攻方面比陽信較為順暢，控球時間與射門次數都明顯領先，但總差臨門一腳。下半場開始，陽信在進攻的積極度上明顯提升，國際雖掌握進攻優勢，但也因為押上進攻，讓防線屢有險情。隨時比賽進行，國際在攻擊方面持續加溫，但接連錯失大好機會，尤其是超級高中生李翊汶有相當多的機會，但均無法把握，也間接為失利埋下伏筆。第83分鐘，陽信終在一次防守反擊突破僵局，藍昱絜接獲傳球，禁區外起腳射門，1：0，由陽信取得比賽的勝利。

賽後國際謝佩芬表示，球隊透過多傳導來應對國際的高壓戰術，可惜沒有把握機會，未來會努力提升默契度以提升球隊表現。連續兩輪都進球建功的藍昱絜表示，她將自己在台灣隊的訓練成果帶進與陽信隊友的配合，再加上大家的聲援，才能夠獲勝。

●臺北熊讚 vs 新北航源-熊讚強勢保三、航源無力反擊

近五戰一勝難求、卻也難以被擊敗（4和1負）的熊讚，本輪必須突破貧攻低潮（近五戰僅進3球），尋求勝利之道。航源已經連五輪上半場失球、且比對手先失球，此戰必須克服球員比賽初期精神不集中、慢熱的惡習，才能走出三連敗低潮。

開賽熊讚一反近五戰的低潮、迅速取得進攻的主導權，全軍大舉壓上、屢屢攻破航源防線。第18分鐘，熊讚右路傳中，梁凱柔禁區小角度破門，1：0。取得領先的熊讚持續著進攻的節奏，迫使航源禁區內犯規，第24分鐘，由謝宜玲攻入12碼罰球，熊讚2：0領先。航源則苦守防線，少有進攻機會。

下半場雄讚依舊保持強勢，航源則在防守中苦尋反擊機會，但在中場接連被斷球，攻勢無法連貫，反而讓熊讚反守為攻，造成航源多次險情，雖無法再添進球，熊讚仍以2：0堅實得勝。

賽後訪談第一次擔任航源隊長的纚固·妮卡兒，球隊一直在心態與戰術上有調整，但仍有適應不佳的情況、需繼續努力。而入選8月MVP候選人的熊讚謝宜玲表示，球隊後防在隊友間的相互協防下，積極近身拼搶，製造許多攻守轉換機會，為球隊勝利主因。

●台中藍鯨 vs 花蓮-雙強激烈交鋒、藍鯨例行賽奪冠

藍鯨主場本輪只要藍鯨逼和黑衫軍，就能在太原主場拋下封王藍彩帶。而被視為總冠軍前哨戰的此戰也更加激烈，甫開賽不久藍鯨就獲得角球機會，劉千芸無人防守直接破門，1：0，花蓮在落後的情況下，急起直追，積極搶攻讓藍鯨後防失誤頻傳，第23分鐘，卓莉萍禁區接獲隊友連過兩人的傳球，輕鬆破門，1：1。花蓮繼續加強火力進攻，第32分鐘，卓莉萍下底傳中給插上的丁旗，讓花蓮反超比數、上半場終了以2：1領先。

下半場花蓮持續猛攻，但都被藍鯨門將程思瑜都驚險救下，黑衫軍無法擴大領先優勢。戰況接下來產生關鍵性變化，第56分鐘，藍鯨防守反擊快速進入花蓮禁區右路傳中，包欣玄以極漂亮的魚躍頭球幫藍鯨扳平了比分，2：2，而花蓮氣焰頓消、攻防也產生不穩。此後衛冕軍趁勝追擊，在第62分鐘花蓮解圍失誤，讓李綉琴門前混戰中破網，3：2再次逆轉戰局。花蓮在落後的情況下，雖然極力反攻，最終由仍藍鯨取得比賽勝利，順利拿下2019年木蘭聯賽例行賽冠軍。

賽後花蓮卓莉珊對於落敗難掩失望，表示球隊已盡力，會好好調整體能準備總冠軍戰。另一方面，本季進球大幅領先的李綉琴指出，球隊這賽季能有這麼優異的成績及表現，是球隊在戰術上的絕佳連結及球員努力堅持藍鯨球風而達成的，面對總冠軍戰希望能持續風格實現三連霸。

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