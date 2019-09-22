MLB》洋基小將頻飆火球近況絕好調 前進季後賽利多（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊小將羅艾西加（Jonathan Loaisiga）今天在洋基7：2擊敗藍鳥隊的比賽中後援上場，投2局狂飆5K，還投出100英哩的速球，精彩的表現讓美媒認為他有機會被洋基隊帶進季後賽名單當中。

羅艾西加今天在第七局接替先發投手派克斯頓（James Paxton）的投球任務，投2局被敲出3支安打失掉1分，飆出5次的三振沒有保送，這讓洋基在季後賽少了畢坦西斯（Dellin Betances）和赫曼（Domingo German）後，馬上又找到可能帶進季後賽的投手。

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羅艾西加今天用100英哩的速球三振掉藍鳥隊的伍雷納。（圖片擷取自MLB）

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）賽後也大讚這名24歲小將：「他投得很棒，當你看到他能夠像今天一樣投球時，你就會知道他能夠掌控全場，他有著很特別的手臂。」

最近羅艾西加投6局的投球中狂飆10K並且只失1分，今年他曾因為右肩拉傷缺席了3個月，但在正規賽季結束前的好表現，讓他獲得了更多的關注。布恩提到，羅艾西加有時會因為自己的不穩定性陷入一點掙扎，但當他能夠達到今天的狀態時，他會變得非常難對付。

洋基已經在分區封王，確定能打季後賽，但他們還有很多東西需要被決定，特別是投手的調度。老將沙巴西亞（CC Sabathia）有可能因戰力需要，被送往牛棚。

在赫曼家暴案前，洋基隊原先打算把赫曼放在任何可能的投手位置，但洋基隊現在得想新的辦法。布恩透露，赫曼的離去對他們來說確實是少了一名很好的投手，但其實球隊已經開始在思考各種可能的情境，這些討論會直到決定美聯分區系列賽的輪值前結束，赫曼的缺陣其實不會改變太多球隊的計劃。

羅艾西加有望被帶進季後賽名單。（資料照，今日美國）

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