MLB》萊巴、艾斯科巴連線！響尾蛇險勝教士拉3連勝

威佛。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今迎回傷癒歸隊的威佛（Luke Weaver），他小試身手2局沒失分，前段棒次有效串連攻勢，終場響尾蛇以4：2擊敗對手，拉出3連勝，國聯外卡暫居第5名的響尾蛇仍有一搏出線的可能性，目前淘汰指數3。

威佛上次出賽是美國時間5月26日客場交手巨人， 因右前臂屈肌及旋前肌拉傷，加上尺側副韌帶扭傷，被放進傷兵名單，直到今天才重回投手丘，2局投球皆送出三上三下，用了19球，其中13球為好球，最快球速達96英哩。

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響尾蛇整場4打點，由2、3兩棒萊巴（Domingo Leyba）及艾斯科巴（Eduardo Escobar）包辦，兩人都是雙安、雙打點表現，開路先鋒艾爾蒙提（Abraham Almonte）則有猛打表現，並跑回3分。除了前3棒有所發揮，其餘6個棒次合計23打數僅擠出1支安打。

萊巴（右）。（美聯社）



艾斯科巴。（美聯社）

響尾蛇採用投手車輪戰，有效限制教士進攻，全場僅擊出5支安打，5局下，5棒倫弗洛（Hunter Renfroe）夯出一發陽春砲；8局下，4棒哈斯默（Eric Hosmer）敲適時安打1分打點，全場僅得到2分，最終2分差敗下陣來。

倫弗洛。（法新社）

勝投由中繼上場的克拉克（Taylor Clarke）獲得，賽季第5勝到手，終結者布雷德利（Archie Bradley）進帳第16次救援點，個人連12場關門成功，敗投則由史壯姆（Matt Strahm）承擔。

布雷德利（右）。（美聯社）

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