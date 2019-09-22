田徑》世錦賽前先在秋季盃試身手 楊俊瀚破大會紀錄

台北市秋季全國田徑公開賽，短跑好手楊俊瀚22日上午於200公尺預賽登場，以21秒01輕鬆打破由易緯鎮保持21秒26大會紀錄。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在108年台北市秋季全國田徑公開賽公開男子200公尺預賽上陣，以21秒01輕鬆打破由易緯鎮保持21秒26大會紀錄，不過為備戰即將到來的卡達世錦賽，他與教練曾孝生討論後，決定放棄下午決賽。

楊俊瀚是國內100、200全國紀錄保持人，他生涯200公尺最佳為去年雅加達亞運締造的20秒23；本季最好則是在5月全國大專運動會跑出20秒37，也取得今年世錦賽入場券，也是生涯首次。

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台北市秋季全國田徑公開賽，短跑好手楊俊瀚22日上午於200公尺預賽登場，輕鬆跑出分組第一。（記者羅沛德攝）

楊俊瀚7月在拿坡里世大運因傷，準決賽就受傷，無緣衛冕200公尺，養傷一陣時日，直到8月至日本移地訓練後才開始把訓練強度提高。即使訓練正常，但他久未比賽，以及受傷陰影仍在，還是得在世錦賽前測試狀況，故選擇在這次秋季盃適應比賽強度，他透露：「雖然我沒有跑得特別好，但測試比賽的狀況目的已達成，明天繼續訓練並備戰世錦賽。」

楊俊瀚及400公尺跨欄的陳傑、110公尺跨欄的陳奎儒預計24日飛往卡達。至於東京奧運參賽標為20秒24，楊俊瀚還需要努力一番，他表示，以準備世大運、亞運等大賽的心態面對世錦賽，不會預設太多結果，只要狀況許可還是會努力拚達標，「因為世錦賽趟數最多就三趟，體能比較可以應付。」

台北市秋季全國田徑公開賽，短跑好手楊俊瀚22日上午於200公尺預賽登場，輕鬆跑出分組第一。（記者羅沛德攝）

台北市秋季全國田徑公開賽，短跑好手楊俊瀚22日上午於200公尺預賽登場，以21秒01輕鬆打破由易緯鎮保持21秒26大會紀錄。（記者羅沛德攝）

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