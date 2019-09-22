中國賽》戴資穎鏖戰3局遭瑪琳逆轉 下週仍篤定重返球后寶座

戴資穎（左）奪下中國公開賽亞軍。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今日在超級1000系列中國羽球公開賽女單決賽，歷經3局廝殺，以21：14、17：21、18：21遭3屆世錦賽金牌及里約奧運冠軍的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）逆轉，小戴對戰6連勝遭斷，仍進帳積分1萬200分及獎金3萬4000美元（約105.3萬台幣）。

戴資穎振臂。（Badminton Photo提供）

戴資穎賽後與瑪琳相擁。（Badminton Photo提供）

24日將重返世界球后的戴資穎在2016年前5度交手世界排名24的瑪琳，一度只取1勝，最大轉捩點是在2016年中國賽8強，小戴不僅成功終結對戰3連敗，也找到應對瑪琳的方法，近6次對決保持不敗，對戰握有7勝4敗優勢，無奈這次遭逆轉，也無緣本季第3冠。

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戴資穎昨在4強因難以掌握場地風向，以懸殊比分將首局讓給中國陳雨菲，不過這次決賽面對瑪琳，她不重蹈覆徹，有效壓低不必要的失誤，以11：8進入技術暫停；小戴下半局狀況仍維持不錯，以網前小球擾亂瑪琳的節奏，以一波6：2攻勢，最多取得7分領先，最終就成功先馳得點。

西班牙名將瑪琳。（法新社）

戴資穎。（法新社）

戴資穎鏖戰三局不敵瑪琳。（法新社）

戴資穎次局起初最多4分領先，但瑪琳絕非省油的燈，從8：12落後時，以13：5攻勢，將戰線延長。戴資穎在決勝局歷經6次平手，反被對手先突破僵局，即使一度追至13：14，卻被瑪琳連拿5分，陷入6分落後，即使一度追到17：19，但在對手第2個冠軍點因回球出界，無緣再演逆轉戲碼。

戴資穎鏖戰三局。（Badminton Photo提供）

戴資穎本季斬獲超級750馬來西亞公開賽、超級500新加坡公開賽冠軍，以及超級1000全英公開賽亞軍，只是4月星國封后後，小戴印尼公開賽4強、日本公開賽8強、世界錦標賽8強以及中國賽亞軍，連4站無緣冠軍。她下週世界積分9萬3045分，一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，生涯第3次登上球后大位。

戴資穎下週將轉往超級500南韓公開賽，首戰對手是這次中國賽8強遇到的泰國布莎南。

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