海碩盃》「胖鵬配」衛冕留下第3冠 直落2強壓老美勁敵

謝政鵬（右一）與楊宗樺（左一）拿下冠軍。（記者黃志源攝）



〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋落幕，第3種子「小胖」楊宗樺／「A鵬」謝政鵬沒浪費絕對地主優勢，現場球迷一面倒加油助威下，次盤上演後來居上大逆轉戲碼，終挾6：4 、7：6（7：4）強壓美國第4種子金恩（Even King）／瑞斯 （Hunter Reese），「胖鵬配」驚險完成衛冕二連霸，同時笑擁賽史第3座雙打冠軍。

台灣選手謝政鵬（右）與楊宗樺（左）搭檔完成衛冕二連霸。（記者黃志源攝）

週日出擊的「胖鵬配」，正是本屆台將最後希望，開賽與來勢洶洶的美國勁敵一路互保，同樣左右開弓的雙方人馬拉鋸至第9局，「胖鵬配」把握機會首度破發，5：4聽牌順勢再保，首盤激鬥31分鐘到手。次盤「胖鵬配」遭遇老美種子強力反撲，第2局失守回破咬上，但第4局發球又丟掉，形成1：4落後，所幸「胖鵬配」鬥志頑強，3：5時適時破發，追至5：5再度互破，戰線拉入搶7時穩紮穩打，4：4連下關鍵3分，奮戰1小時25分鐘直落2鎖定勝利。

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曾於2015、18年兩度封王的「胖鵬配」，如今順利連莊，賽前海碩集團總裁韓國福祭出重賞，奪冠獎金9300美元（約29萬台幣）直接加倍！即兩人不必再平分。

台灣選手謝政鵬（右）與楊宗樺（左）搭檔。（記者黃志源攝）

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