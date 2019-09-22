中國賽》遭瑪琳逆轉無緣奪冠 戴資穎透露輸球主因不忘盛讚對手

戴資穎不敵瑪琳屈居亞軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎今在超級1000系列中國羽球公開賽女單決賽，苦戰3局以21：14、17：21、18：21遭到前世界球后瑪琳（Carolina Marin）逆轉、無緣拿下冠軍，小戴受訪時除了盛讚對手的表現外，也提及了受到風勢變化的關係影響了在場上的發揮。

戴資穎今在第一局成功掌握比賽主導權，以21：14先馳得點，不過第二局技術暫停後因失誤較多被瑪琳扳平戰局，決勝局雙方一開始分數咬得非常緊，後半段瑪琳持續猛攻，小戴只能苦苦追趕，無奈最後仍拱手讓出勝利。

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小戴賽後在接受BWF官網訪問時表示，今天場地風的方向與前幾場不太一樣，一開始雖能很快地就做出調整，但瑪琳的節奏非常快，加上自己也有很多非受迫性失誤，是這場比賽失利的主因。不過小戴仍不忘稱讚瑪琳的表現，「但我承認她今天打得非常好。」

此外被問及瑪琳傷後復出後打法是否有所改變時，戴資穎則表示，她沒有感受到太大的不同，瑪琳的節奏還是非常快、甚至技術還更加成熟，「我也注意到她每場比賽都能維持很好的移動速度，在網前的也表現也比較出色，而且打法很多變。」

雖然無緣奪冠，但小戴仍沒有氣餒，表示狀況總是有起伏，自己不會想太多，最重要的事是保持健康。

戴資穎（左）、瑪琳合影。（法新社）

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