中國賽》世界球王桃田賢斗逆轉印尼金廷封王 集滿超級1000系列冠軍

桃田賢斗在中國公開賽封王。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王桃田賢斗今天在超級1000系列中國羽球公開賽男單決賽，再度上演逆轉戲碼，以19：21、21：17、21：16逆轉尋求衛冕的印尼好手金廷，完成集滿超級1000等級3冠的壯舉，進帳冠軍積分1萬2000分、獎金7萬7000美元（約238.5萬台幣），下週世界積分將破11萬，穩坐球王寶座。

世界羽聯（BWF）在2018年將賽事改制，全英、印尼和中國公開賽列為超級1000等級，而桃田在2018年先收下印尼賽冠軍，今年又贏得全英金盃，如今再添中國賽金盃，成為改制後首位集滿3場超級1000賽事冠軍的男單選手。

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桃田在去年亞運及中國賽決賽栽在金廷拍下，而近期5次對戰全勝，這次雙方狹路相逢，桃田首局歷經11次平手，卻拱手讓出，次局則回過神強勢扳平戰局。

桃田在第3局在1：3落後時，一舉連掃8分，取得6分的領先，但金廷不只未棄械投降，還回敬球王5：0猛攻，桃田則取得19：15領先，一度以為勝券在握，金廷再次連趕4分，卻先回球出界及接發球失誤，讓桃田生涯首捧中國賽冠軍，兩人賽後則展現英雄惜英雄，互換球衣。

桃田下週積分達11萬118分，成為男單首位突破11萬門檻的名將，而他今年狀況出色，共斬獲德國公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、日本公開賽等巡迴賽冠軍，以及亞錦賽、世錦賽稱王，證明有能力主宰當今男單戰場，也被視為2020年東京奧運男單金牌最大熱門。

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