中職》彭政閔引退賽前桃園最後一戰 桃猿贈皮鞋和紀錄筆記本

桃猿由王溢正（左）代表致贈彭政閔（右）皮鞋和紀錄筆記本。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟彭政閔引退賽前的桃園球場最後一戰，主場的Lamigo桃猿除了致贈記載彭政閔在桃園球場寫下的兩大紀錄、三大里程碑筆記本，並送上高級皮鞋，祝福彭政閔高掛球鞋後走出更寬廣的路。

王溢正（左）及彭政閔。（記者陳志曲攝）

王溢正（左）及彭政閔。（記者陳志曲攝）

桃猿由投手王溢正代表把皮鞋送給彭政閔，領隊劉玠廷則送上筆記本和鋼筆。彭政閔在桃園球場留下的紀錄包括2013年在這裡打出生涯第8支滿貫全壘打，2017年以39歲又83天的年齡在桃園球場成為總冠軍賽史上第2高齡得分的球員，三大里程碑則是900分打點、1000分打點和兄弟隊史第11000支全壘打。

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王溢正表示，高中的時候就認識已經是職棒球星的彭政閔，那時兄弟象到屏東春訓，就讀屏東高中的他和李振昌去跟著一起練球，彭政閔雖然是明星球員，個性很隨和，不會給人高高在上的感覺，後來在國家隊當隊友，也發現前輩其實很會搞笑。

彭政閔在引退賽前於桃園球場最後出賽。（記者陳志曲攝）

彭政閔在引退賽前於桃園球場最後出賽。（記者陳志曲攝）

球迷不捨高舉標語。（記者陳志曲攝）

象迷坐滿右外野。（記者陳志曲攝）

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