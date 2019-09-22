全運會》划船賽第2日 地主桃園輕量級4人單槳奪首金

為桃園隊奪得第一面金牌的男子組輕量級四人單槳隊伍（由左至右）的黃金源、張旨勛、石宇興及江紳豪。（記者陳恩惠翻攝）

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市舉辦108全國運動會下月19日才開幕，但帆船與划船項目已先後開賽，今天進行划船項目第2日賽程，相較昨天首日預賽陰涼下雨，今天氣無雨陰涼，阿姆坪水域風浪狀況平穩，相當適合划船賽事進行，地主桃園隊的黃金源、張旨勛、江紳豪及石宇興划出男子組輕量級四人單槳隊伍首面金牌。

桃園市體育局副局長房瑞文表示，市府挹注非常多資源辦理划船運動各項培訓工作，很高興划船第一金獎落桃園，也期勉桃園代表隊在接下來的賽事能夠繼續奪金，並預祝划船比賽接下來的賽程都圓滿順利。

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台北許文川、蔡御仲輕量級雙人雙槳5連霸

桃園划船代表隊長石宇興受訪表示，「自己的主場，就是要拿下第一面金牌」，桃園隊修正昨天比賽過程，今天在決賽發揮得不錯，真的很感謝隊友和桃市府體育局，為了這次全運會，全隊從1月訓練到現在，得到這面金牌意義重大，也會繼續為10月前進亞錦賽努力。

此外，曾參加2016里約奧運的新北市黃義婷也順利搶下女子組單人雙槳金牌佳績，另輕量級雙人雙槳金牌隊伍台北市許文川、蔡御仲再度搭檔參賽，也順利達成100年起的全運會5連霸，傳統強隊南投縣黃靖尹、汪明輝在男子組雙人雙槳項目同樣順利摘金。

新北黃義婷女子單人雙槳奪冠

曾代表台灣出戰奧運的黃義婷說，很高興可以完成自己的連霸目標，為新北市划出全運會第一金，這次在賽前兩天才抵達阿姆坪，過去也無在此訓練的經驗，每個場地都有特色，選手要能夠去適應，能順利完賽，算是有達成對自己的期許；她自曝，3週前參加奧地利世錦賽時狀況其實更好，10月將赴韓參加亞錦賽，會在這段期間將狀態調整到最佳。

划船項目中，男子組輕量級四人單槳前三名分別是桃園市、宜蘭縣及南投縣。（記者陳恩惠翻攝）

划船項目比賽至今，台北市一舉拿下4金1銅表現最亮眼，南投縣獲1金2銀1銅、新北市1金2銀、台南市1金1銀3銅、地主隊桃園市1金，另台中市2銀1銅、宜蘭縣也拿下1銀2銅。

南投黃靖尹、汪明輝男子雙人雙槳摘金

明後兩天仍將繼續進行男子組四人單槳、輕量級單人雙槳、單人雙槳、八人單槳有舵手，及女子組雙人雙槳、輕量級雙人雙槳、四人單槳、四人雙槳等賽事，歡迎前往阿姆坪生態公園一起關注，為選手加油。詳細決賽成績及名單可至官網「決賽成績」專區查詢。

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