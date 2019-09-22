《閃電對決2》校園爭霸戰七隊晉級 國慶齊聚高雄電競館進行總決賽

「2019閃電對決校園爭霸戰」今（22）日於智崴資訊高雄電競體驗基地正式開打。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕最刺激的體感電競賽事「2019閃電對決校園爭霸戰」今（22）日於高雄智崴資訊體感電競基地正式開打，七支隊伍在浴血廝殺中脫穎而出，他們將與種子隊伍「樹德龍」於TESL 高雄電競館會師，爭奪最強戰鬥菁英頭銜，並抱走新台幣 10 萬獎金！

「2019閃電對決校園爭霸戰」戰況火熱。（TESL提供）

現場準備豐富《閃電對決2》周邊禮品，玩家只要分享體驗即可獲得。（TESL提供）

透過搭配智崴資訊科技體感模擬系統的VR體感設施享受戰場廝殺的快感。（TESL提供）

電競賽事中少見的女選手成為全場「嬌」點。（TESL提供）

今日舉行的「2019閃電對決校園爭霸戰」小組預賽共有14隊來自中南部各高中職及大專院校的戰鬥菁英齊聚一堂，比賽採 BO3 單淘汰賽制，共取 7 隊晉級複賽，經歷過一番廝殺之後，最終晉級的隊伍有：遠大VR電競隊、南英飛鷹隊、LCVS、不滅孽蜥、亞大電競社、遠大多遊隊、我們隊。

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除了精彩的對決以外，主持人SoBaDRush與安娜李也下場單挑！最終由較為謹慎、血量略勝一籌的安娜李勝出，也讓SoBaDRush 直嚷著再來一局！

主持人SoBaDRush與安娜李兩人展開廝殺，玩得不亦樂乎。（TESL提供）

主持人SoBaDRush與安娜李兩人展開廝殺，玩得不亦樂乎。（TESL提供）

「2019閃電對決校園爭霸戰」小組預賽於今日圓滿落幕，自小組預賽中脫穎而出的隊伍將與種子隊伍「樹德龍」會師，8支隊伍將在10 月 9 日前進 TESL 高雄電競館進行決賽，奪冠的隊伍將可抱走新台幣 10 萬元的高額獎金，

2019閃電對決校園爭霸戰決賽資訊

日期：2019年10月9日

時間：13：00 ─ 17：30

地點：高雄市苓雅區海邊路15號第五棟（TESL高雄電競館）

智崴高雄電競體驗中心相關資訊

地點：高雄市806前鎮區復興四路9號（體感電競基地）

開放時間：周三至周日 09：00-17:00 （周一、周二休館）

票價：單項設施100元（Q-Ride或 閃電對決2）、購買i-Ride體驗中心門票可以150元加價購體驗兩項設施

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