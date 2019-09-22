海碩盃》「費爸殺手」米爾曼圓夢 4度參戰首次封王

澳洲選手米爾曼奪冠。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋落幕，「費爸殺手」米爾曼（John Millman）開心圓夢，6：4、6：2擊退同胞第10種子波爾曼（Marc Poolmans ），自2012年起4度參賽首闖壓軸的人氣暖男，如願於「澳洲內戰」勝出，也笑捧本季首座單打冠軍。

澳洲選手米爾曼奪冠。（記者黃志源攝）

澳洲選手米爾曼奪冠。（記者黃志源攝）

薑是老的辣，來自南半球的「老少雙曼」會師決賽，面對年僅22歲的後輩好友，30歲的米爾曼穩紮穩打，前8局雙方互保，第9局他率先破發，首盤跟著到手；次盤米爾曼第1局又率先突破，並在第6局歷經丟士拉鋸搶救4個被破發點，重挫波爾曼反撲士氣，緊接著第7局他再度破發，5：2聽牌時第3個冠軍點打下勝利。

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澳洲選手波爾曼獲得亞軍。（記者黃志源攝）



澳洲選手波爾曼獲得亞軍。（記者黃志源攝）



已達而立之年的米爾曼，場上球風剽悍，場外紳士風度十足，不但曾關切對手受傷狀況，甚至主動向辛苦奔波的球僮致意，善良貼心舉動被國內球迷譽為「暖男」，如今打下今年首冠、生涯第12座挑戰賽單打金盃，更令米爾曼相當興奮，賽後頻呼這裡是幸運福地，「我愛台灣，我愛高雄，謝謝你們。」

世界男單排名94的米爾曼，6年前歷經嚴重肩膀傷勢，兩度動刀差點被迫提前退休，但熱愛網球的澳客堅持不放棄，去年東山再起，尤其美網16強驚爆冷門，4盤扳倒握有史上最多20座大滿貫男單冠軍的瑞士天王費德爾（Roger Federer），更贏得「費爸殺手」封號。

澳洲選手米爾曼奪冠。（記者黃志源攝）

澳洲選手米爾曼奪冠。（記者黃志源攝）

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