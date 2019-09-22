射箭》陳昭升、張容嘉首度搭檔 今遇老東家協會青年隊 「真的很想贏」

台中銀行隊今在企業聯賽對戰協會青年隊。（台中銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕大一新鮮人陳昭升、張容嘉，自企業射箭聯賽下半季加入台中銀行隊，兩人今（22日）生涯首度搭配混雙，對上「老東家」協會青年隊，惜未能獲勝。兩人期待接下來的賽季有好表現，幫助台中銀行提振積分，也都期許自己能選上東京奧運國手，挑戰更高殿堂！

陳昭升上月初才拿下亞洲盃混雙金牌。他考上台灣體育運動大學，自高雄北上台中求學。這兩天他披上台中銀行戰袍，先後出賽團體和混雙賽，「我喜歡和隊友合作的感覺。」陳昭升說，上了大學體能訓練量變重，「要拚就要面對壓力，剛好減肥。」他期許自己「幫助隊上多拿積分！」

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台中銀行隊今在企業聯賽對戰協會青年隊。（台中銀行提供）

協會青年隊的虎尾照片。（國立體大提供）

本周母企業台中銀行在台中棒球場主場，不但出動正妹啦啦隊、還有吉祥物阿中寶寶場邊助陣、規畫週邊活動，在六隊中獨具特色。陳昭升說，「很好啊！人多熱鬧！」沒有出賽的時候，他和張容嘉也都揮旗或敲加油棒，為學長姐加油！

「隊上氣氛很好！」兩人轉隊後，都沒有適應問題，「學長姊都會提點我們，互相鼓勵。」陳昭升說，「我自己射不好會搖頭、臭臉，容嘉也會安撫我的情緒。」張容嘉說，「我說不要擔心，你穩穩做就沒問題。」她形容陳昭升「活潑、個性豪邁」，但今日混雙未能擊敗昔日隊友，「因為太想贏他們，還是應該平常心比較好。」張容嘉說。

去年代表台灣參加青年奧運的張容嘉來自花蓮，本月剛進入國立體大就讀，加入台中銀行隊，隊伍中的大學長田剛，也來自花蓮。田剛說，兩位隊上新人各有所長，「容嘉技術穩定，但自信心還不夠；昭升心理素質好，技術面還要再磨練！」田剛說，「協助隊上成長是我給自己的責任；到下半季了，我們會繼續努力。」

今日台中銀行隊以15-22不敵協會青年隊，其中王方辰、高浩文先後拿下女子、男子個人勝利，但隨後混雙、女子與男子團體未能勝出。台中銀行領隊等人，都鼓勵射箭隊員先將戰績成敗放一邊，「最重要的是不要忘記自己當初為何射箭，為自己好好表現！」

台中銀行隊今在企業聯賽對戰協會青年隊。（台中銀行提供）

台中銀行隊今在企業聯賽對戰協會青年隊。（台中銀行提供）

台中銀行隊今在企業聯賽對戰協會青年隊。（台中銀行提供）

今日現場，不只台中銀行隊有可愛的「阿中寶寶」助陣，協會青年隊也「出奇招」，從隊員到教練李水河，都裝上「老虎尾巴」，介紹時隊員轉身搖尾巴，讓觀眾會心一笑。場邊由台中銀行規劃的射箭體驗活動，今日也吸引不少民眾與台體大學生拉弓體驗，曾是奧運國手的國立體大校長邱炳坤也小試身手，果然僅練習幾次，邱炳坤就射出十分箭，讓圍觀者大讚寶刀未老！

今日其他隊伍戰績，凱撒飯店以24-12勝台南射箭隊，僅女子個人賽未勝出；寒舍集團以20-19勝新竹愛山林，寒舍集團在女子個人、男子團體未拿下。

下一輪賽事，中華企業射箭聯賽將在9月28、29日轉戰台南金城國中，相關資訊可上臉書粉絲專頁「中華企業射箭聯盟」查詢。

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