中職》雙重賽第2場 統一獅投手戰扳回一城

統一獅雙重賽晚場扳回一城。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天與統一獅打雙重賽，晚間第2場變成投手戰，兩隊都在後段才有機會取分，獅隊靠9局上搶下致勝2分，以5：3在雙重賽扳成1勝1敗平局，也讓悍將的全年勝率退回第2，落後Lamigo桃猿0.5場。

包林傑、羅里奇大演投手戰，前6局聯手飆16Ｋ僅挨3安，獅隊雖於7局上搶下2分打破僵局，8局下2出局滿壘卻讓悍將連獲3保送擠回3分扳平，9局上靠黃恩賜野手選擇、鄧志偉高飛犧牲打各送回1分，拿回2分領先。

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黃恩賜8局下接替暈眩退場的蔡奕玄守游擊，9局上擊出強勁滾地球雖被林益全撲下，仍掩護林勝傑跑回致勝分，9局下還貢獻美技守備，他表示，因為對方趨前守備，只要確實擊球就有機會，被記野手選擇是林益全守得好，「贏球是團隊努力，大家都沒放棄。」

黃恩賜打回超前分。（記者林正堃攝）

羅里奇前7局有效壓制悍將打線，8局下控球突然出狀況，代總教練劉育辰表示，根據捕手回報，第8局的好球帶比較小，羅里奇沒能快速適應，又不想投紅中被打，導致在滿壘時連續投出保送失分。

林勝傑回二壘時與欲刺殺他的石翔宇相撞，結果石翔宇受傷退場。（記者林正堃攝）

羅里奇主投7.2局失掉3分。（記者林正堃攝）

包林傑主投7局失2分。（記者林正堃攝）

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