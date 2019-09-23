MLB》達比修有8.1局12K吞敗 紅雀相隔4年重返季後賽！（影音）

紅雀隊晉級季後賽。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀小熊隊關鍵系列賽4連戰的最後一場比賽，紅雀隊只要獲勝就能確定晉級季後賽，而小熊隊則要力拚避免遭到橫掃，並增加晉級季後賽的一絲希望，結果紅雀隊再次於比賽後段逆轉比賽，第九局單局2分超前攻勢，順利以3：2擊敗小熊隊，繼2015年後首次前進季後賽。

紅雀隊今天派出麥克拉斯（Miles Mikolas）對陣小熊隊的達比修有，雙方都繳出至少7.2局以上的優質先發，麥克拉斯主投7.2局被敲8支安打失掉2分只有1分自責分，達比修有則是前8局投得虎虎生風，到第9局被接連安打失掉2分，全場失掉3分退場，今天一共投8.1局飆出12K，依然苦吞敗投。

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達比修有黯然吞敗。（美聯社）

小熊隊首局靠著捕逸獲得首分，紅雀隊則在第三局靠著德容（Paul DeJong）的全壘打追平比數，6下卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲出陽春彈超前，小熊手握2：1領先進入第九局。

第九局小熊隊繼續讓今天狀況絕好調的達比修有持續投球，紅雀隊開啟反攻，首棒打者馬丁尼茲（Jose Martinez）敲出中外野深遠的三壘安打上壘，下棒打者佛勒（Dexter Fowler）馬上敲出高飛犧牲打追平比數，隨後艾德曼（Tommy Edman）再敲出安打上壘，並靠著盜壘站上得點圈，接著高德史密特（Paul Goldschmidt）把握一顆好球帶以外的偏低二縫線，一棒敲出二壘安打超前比數，也把達比修有打下場，小熊隊這局雖然沒再失分，但9局下半無法突破米勒（Andrew Miller）的封鎖，最終黯然吞敗，更在要拚搶季後賽的時刻遭到分區勁敵紅雀隊橫掃，近期6連敗。



紅雀隊成功在作客小熊隊的關鍵4連戰橫掃取勝，這是他們自1921年5月來首度於瑞格里球場完成4戰橫掃，同時也是自2015年來首度晉級季後賽，接下來他們將要拚搶分區國聯中區的龍頭，目前他們分區封王魔術數字為4。

阿爾莫拉沒能接到馬丁尼茲的中外野方向飛球形成三壘安打。（美聯社）

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