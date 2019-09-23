MLB》柳賢振7局好投外帶生涯首轟！ 道奇100勝達陣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊韓籍先發投手柳賢振今天在主場面對洛磯隊，他不僅繳出7局8K失3分的優質先發，更在5局下半敲出他生涯首支全壘打，幫助自己追平落後的比數，球隊在也在該局打下5分打局奠定勝基，以7：4拿下勝利，柳賢振拿下賽季第13勝，道奇隊也成為本季第三支百勝的球隊。

柳賢振今天首局就被漢普森（Garrett Hampson）敲出全壘打失分，但他隨後回穩，一度投出8上8下才被敲出安打，5局下半柳賢振打擊時，他在2好0壞的絕對劣勢下，面對先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）94.1英哩的速球，一棒把球轟出右外野大牆外追平比數。

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柳賢振敲出生涯首轟。（今日美國）

根據《Statcast》紀錄顯示，柳賢振的這發全壘打的擊球初速來到了100.8英哩，飛行距離為389英呎，這是柳賢振生涯208個打席以來的首轟，在這之前柳賢振一共只擊出了9支長打，包含8支二壘安打與1支三壘安打。

而這發全壘打也讓山薩泰拉陷入的投球出狀況，他先是保送了佩德森（Joc Pederson）後連續被拉克斯（Gavin Lux）與透納（Justin Turner）敲出安打形成滿壘，球隊也果斷換上左投麥基（Jake McGee），但他卻遭到貝林傑（Cody Bellinger）的滿貫彈狙擊，洛磯隊單局狂失5分，也讓比賽逐漸走遠。

貝林傑敲出滿貫彈。（今日美國）

柳賢振在敲出全壘打後續投，他在7局上半2出局遭到希利爾德（Sam Hilliard）的2分彈狙擊，他接著回穩三振掉Drew Butera，完成今天的投球任務，總計他今天7局被敲出6支安打含2支全壘打，失掉3分都是自責分，送出8次三振沒有保送，拿下賽季第13勝（另5敗）。

道奇隊最終以7：4拿下勝利，這也是他們本季第100勝，同時這也是他們隊史第8次的100勝賽季，道奇隊這場比賽結束後，今年主場的全部賽事也告終，他們本季在主場一共拿下59勝22敗，是在洛杉磯以來的最好戰績，僅比隊史最佳戰績，1953年的布魯克林道奇隊差了1場。道奇隊現在離國聯戰績第一的魔術數字為M1。

柳賢振7局飆8K失3分拿下勝投。（今日美國）

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