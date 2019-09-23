MLB》韋蘭德奪第20勝、史普林格三響砲 太空人連三年美西稱霸

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人36歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天在主場繳出5局失2分好投，加上史普林格（George Springer）生涯首次單場三響砲打進4分打點，幫助球隊以13：5擊敗天使。韋蘭德拿下本季第20勝，而太空人也連續三年在美國聯盟西區封王。

太空人全場敲15安，共敲出5發全壘打，史普林格前三打數都開轟，包含兩發陽春砲、一發兩分彈，單場3安、進帳4分打點，史普林格本季全壘打數累積38轟，持續寫下個人新高；狄亞茲（Aledmys Diaz）單場也敲3安猛打賞，包含一發三分砲。柏格曼（Alex Bregman）則有一發兩分砲。

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太空人今天在美國聯盟西區封王，賽後球員噴香檳慶祝。（今日美國）

韋蘭德今投5局被敲6安，失掉2分，送出5次三振、2次保送，賽後防禦率微升至2.53。在隊友的打線支援下，韋蘭德獲得本季第20勝，獨居大聯盟勝投排行榜首位，這也是他生涯第二次單季至少20勝；此外，韋蘭德生涯三振數來到2994次，本季有機會完成3000K里程碑。

太空人贏球後，連續三年在美國聯盟西區封王，也是隊史第9次獲得分區冠軍。而太空人戰績來到102勝54敗，以半場之差領先洋基，成為全大聯盟戰績最佳球隊。

（影片來源：大聯盟官網）

太空人今天在美國聯盟西區封王，賽後球員噴香檳慶祝。（法新社）

太空人36歲強投韋蘭德獲得本季第20勝。（今日美國）

史普林格單場三響砲。（今日美國）

太空人今天在美國聯盟西區封王。（法新社）

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