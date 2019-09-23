MLB》雪上加霜！小熊慘遭橫掃 當家「老大」還傳傷情（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近期表現低迷、苦吞5連敗的芝加哥小熊隊，今不但以2：3不敵紅雀，系列賽慘遭對手橫掃，招牌球星也是當家三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）還在比賽中嚴重扭傷腳踝，讓季後賽之路已經岌岌可危的小熊隊雪上加霜。

此役進行到3局下半兩隊1：1平手，在1出局一壘有人時，小熊布萊恩擊出三壘方向滾地球，他雖然全力衝刺上壘，但最後仍形成雙殺打，更慘的是布萊恩跑壘時右腳踩滑壘包，讓他腳踝翻船，整個人摔出一大步，表情痛苦、跪地不起，隨後靠著工作人員的攙扶才得以下場。



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小熊隊明星三壘手布萊恩在比賽中扭傷腳踝退場。（今日美國）

布萊恩腳踝受傷痛到跪地不起。（今日美國）

布萊恩腳最後在隊友和工作人員的攙扶下慢慢離場。（今日美國）

賽後經過X光檢查，幸運的是布萊恩的腳踝並沒有出現骨折情況，不過當家球星受傷，對現在正在力爭季後賽門票的小熊來說，無疑又是一次沉重的打擊。

小熊在苦吞6連敗後，且連5場只輸1分，目前戰績82勝74敗、勝率5成26，在國聯中區排名第3，不但已經遠遠落後紅雀，距離排名第2的釀酒人也來到4場勝差，更慘的是小熊在這波可怕連敗潮中，連外卡第二位置也丟了。

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