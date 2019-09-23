MLB》39歲老將克魯茲400轟達陣 皇家成第4支百敗隊伍

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕雙城39歲老將克魯茲（Nelson Cruz）今天揮出陽春砲，本季第40轟出爐，同時也是生涯第400轟。雙城今和皇家形成打擊戰，最後以12：8獲勝。而皇家輸球後，吞下本季第100敗，也是聯盟第4支百敗球隊，追平大聯盟紀錄。

克魯茲在4局下擊出反方向陽春彈，成為大聯盟歷史上第26位生涯至少4年單季40轟的選手。克魯茲曾在2014年至2016年，連三年至少40轟，也是雙城隊史第三位單季40轟的球員。此外，克魯茲成為第9位達成400轟的多明尼加籍選手。

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雙城39歲老將克魯茲敲出生涯第400轟。（美聯社）

雙城此戰共敲13安，沙諾（Miguel Sano）單場雙響砲打進4分打點，羅沙里歐（Eddie Rosario）單場3安3打點，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）2安4打點；皇家全場也有12安，迪尼（Nick Dini）有一發兩分砲，庫斯博（Cheslor Cuthbert）1安2打點。

雙城先發培瑞茲（Martin Perez）投2.1局失5分無關勝敗，李泰爾（Zack Littell）投1.2局失1分非自責獲本季第6勝；皇家先發羅培茲（Jorge Lopez）投2.1局狂失7分，吞本季第9敗。

雙城贏球後，仍以96勝60敗暫居美國聯盟中區龍頭，封王魔術數字降至3。

皇家隊吞敗後，成為自金鶯、老虎、馬林魚後，今年第4支百敗球隊，追平大聯盟最差紀錄。大聯盟在2002年曾出現單季4支百敗隊伍，包含老虎、釀酒人、魔鬼魚（光芒前身）當年都吞下106敗，皇家該年也吞下100敗。

雙城39歲老將克魯茲敲出生涯第400轟。（美聯社）

皇家成為聯盟第4支百敗球隊。（法新社）

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