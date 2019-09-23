MLB》坦姆斯雙響3打點助威 釀酒人登上國聯外卡龍頭

坦姆斯單場雙響砲貢獻3打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人重砲手坦姆斯（Eric Thames）在今天與海盜系列賽最終戰，單場雙響砲貢獻3打點，投手群採車輪戰，7名投手合計被敲4支安打失3分，前6局還上演完全比賽，終場釀酒人以4：3險勝對手，系列賽完成橫掃，近18場比賽奪15勝，同日小熊輸球，季後賽魔術數字降至3，並與國民並列國聯外卡龍頭。

釀酒人阿西亞（Orlando Arcia）在2局下率先敲出陽春砲替球隊先馳得點；坦姆斯在4局下及6局下皆轟出全壘打，上演單場雙響砲，挹注3分打點，釀酒人單場4分全靠全壘打獲得。

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阿西亞。（USA TODAY Sports）

小熊投手群前6局連手投出完全比賽，直至第7局才被雷諾茲（Bryan Reynolds）敲出安打。海盜唯一攻勢發生在8局上，單局敲出3支安打，加上釀酒人游擊手阿西亞發生要命接球失誤，一舉攻下3分大局，釀酒人終結者哈德（Josh Hader）被迫提早登板，最終他也以1.1局3次三振無責失分，成功守成，進帳賽季第35次救援。

哈德。（USA TODAY Sports）

美國時間9月5日至22日，釀酒人連續打了18天比賽，中間未獲喘息機會，但他們頂住壓力拿下其中15場勝利，這氣勢使他們一口氣衝上國聯外卡龍頭，並持續拉開與小熊勝差。投手群表現穩健是一大關鍵，9月防禦率2.81領先全聯盟，過去7場更是低到僅1。

釀酒人在缺少球星耶利奇（Christian Yelich）後，過去12場比賽強勢拿下10勝，晉級季後賽機會濃厚，坦姆斯表示，「網路上很多人在討論，當我們少了耶利奇後，本賽季就沒戲唱了，但這說法與事實完全相反，在少了他之後，仍有25名隊友在為了季後賽努力著。」

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