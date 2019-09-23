NBA》超驚人怪力！ 鵜鶘狀元打高爾夫球...桿頭竟被轟飛（影音）

.@joshhart was not having it after @Zionwilliamson broke the club pic.twitter.com/9FzxTCNUxm — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） September 18, 2019

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊怪力狀元威廉森（Zion Williamson）的賽季尚未開始，就在高爾夫球場上展現自己的怪力，日前鵜鶘隊釋出威廉森揮桿後轟飛高爾夫球桿頭的影片，就練隊友哈特（Josh Hart）也看到傻眼。

威廉森揮桿後桿頭竟然噴飛（紅圈處）

。（擷取自影片）

在杜克大學就不斷以各種摧毀籃框式的灌籃聞名的威廉森，就連休賽季也能展現他的怪力。在鵜鶘隊釋出的影片顯示，威廉森把高爾夫球打出去後，球桿的桿頭直接一起飛走，威廉森當下直接傻眼，就連隊友哈特隨後傻眼問道：「兄弟你在搞什麼？」，而威廉森單純回答道：「我只是打球而已。」

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這則影片引起網友熱議，表示未來NBA需要在威廉森灌籃後檢查一下籃框會不會壞掉，「他真的太強壯了」。威廉森之前也曾在大學比賽時因為施力過猛，直接把鞋子給穿爆。

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