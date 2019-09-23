MLB》洋基40號王牌奪本季首勝 分區系列賽主場優勢到手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基季後賽再傳利多，去年的王牌投手塞維里諾（Luis Severino）在上一戰強勢復出後，今天面對藍鳥再次先發，繳出5局9K僅被敲3安無失分的表現，再加上洋基挹注三轟火力，終場以8：3擊敗藍鳥隊，塞維里諾也拿下本季首勝。

這場比賽是塞維里諾從傷兵名單回來後的第二場先發，這場比賽他比上一場的表現更好，用球數也更多，上場僅投4局67球的他，今天投了5局用了80球後退場，連續兩場比賽都沒有失分，回來後合計9局送出13次三振，2次保送，自責分率還是0，今天他也在獲得勝投資格的情況下，順利拿下本季第1勝。

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塞維里諾5局9K無失分，拿下本季首勝。（法新社）

這一勝也確立了洋基在美聯分區系列賽的主場優勢，塞維里諾說：「我認為這對我們來說很巨大，我覺得我們在自家主場打得比較好，同時也比較舒適，我知道球隊已經在分區封王了，但這還沒有結束，我們必須持續盡最大的努力比賽。」

塞維里諾今天的表現，讓他成為洋基隊自1991年的裴瑞茲（Pascual Perez）以來，首位在開季的前兩場比賽，至少投4局沒有失分的投手。塞維里諾預計也會在季後賽加入派克斯頓（James Paxton）與田中將大，成為季後賽先發輪值的一員。

法官賈吉今天敲出左外野方向全壘打。（今日美國）

今天開轟的賈吉（Aaron Judge）說道：「我們的王牌回來了，我為此感到相當興奮、他在正確的時間內回來，最重要的是他現在很健康，我其實不在乎他在投手丘在的表現怎麼樣，只要他健康而且我們在季後賽能夠擁有他，我認為我們就會在一個很好的位置上。」

除了賈吉以外，今天賈納（Brett Gardner）、拉梅修（DJ LeMahieu），合計三名打者都有全壘打演出。

賈納在9月已經敲了9發全壘打，並列大聯盟第一，而賈吉自8月20日以來，29場比賽也敲出了14發全壘打。賈吉與賈納兩人的全壘打數也形成了一種良性競爭，賈吉說道：「每次我打出全壘打的時候，賈納似乎都會馬上做出反應。然後在他開轟以後，就會稍微看一下休息室的我。這一切都很有趣，因為我們在場上都相當有競爭力，同時也都想贏球，這是最重要的目標。」

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