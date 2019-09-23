日職》主力傷情多、王柏融不振 火腿仍想留栗山監督

北海道日本火腿鬥士監督栗山英樹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今年球季遭遇傷兵問題，團隊全壘打數92轟是全太平洋聯盟六隊中最少，昨天輸球後確定無緣季後賽。不過，日媒《體育報知》報導，火腿球團仍想續留監督栗山英樹，可能會給1年合約。

栗山英樹執教火腿8年，有2次拿到太平洋聯盟優勝，5度排在A段班，更在2016年奪得日本一總冠軍。《體育報知》引述一名火腿球團幹部說法，認同栗山監督長年來所建立的功勞。

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火腿今年戰績不振，該媒分析，火腿在8月份吞下5勝20敗1和的慘澹表現，相隔2年再度跌至B段班。球隊本季遭逢傷兵問題，上季11勝的先發上澤直之在6月份因左膝蓋骨骨折因傷提前報銷，主砲中田翔右手傷勢一度缺陣、也因傷影響表現，去年10勝的洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）本季因右腕傷勢，未在一軍登板。

季前被火腿寄予厚望的「大王」王柏融，出賽88場打擊率僅0.255，狀況低迷。《體育報知》指出，主力選手缺陣、以及狀況欠佳，是火腿今年低迷的主要原因。

但火腿球團仍認同栗山英樹的長年功勞，想給予1年合約。若栗山英樹明年再執掌兵符，這將是他第9年擔任火腿監督，僅次於大沢啓二的11年火腿監督生涯。

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

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