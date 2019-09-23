NBA》勇士K.湯普森何時回歸？ 權威醫生籲：至少休兩年

K.湯普森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊明星後衛K.湯普森（Klay Thompson）在總冠軍賽遭受左膝十字韌帶傷勢，雖然手術成功，但他的回歸時間一直都有許多不同的說法，至今也沒有一個定案。今天傳出權威膝蓋醫師透露，K.湯普森要至少休息兩個賽季才能回歸最好的狀態。

根據《CBS Sports》報導，在梅歐診所研究膝蓋生物力學數年的Tim Hewett醫生，在日前發表的一篇研究報告中有內容提到，運動員在十字韌帶受傷後，最好不要在2年內就回歸。

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不過Hewett醫生並沒有親自為K.湯普森的傷是進行諮詢與評估，但他向Heavy.com表示：「請分享這項資訊給K.湯普森。」

Hewett醫生透露，有些人向他說，這（十字韌帶受傷後2年內不要回歸）只是他的意見，還有很多其他關於K.湯普森的意見。但Hewett強調，他研究的是科學，同時他處理的東西是事實：「人們不喜歡聽到這個消息，但這並不會改變現實的情況。事實就是，只要在這個傷後的2年內回歸，運動員就會有重新受傷的風險，而且他們也沒辦法在回歸後的首年變回以前的那個球員。」

K.湯普森在2019年的NBA總冠軍賽第六戰受傷，目前他跟勇士隊都還沒有訂定一個明確的回歸時間表。而K.湯普森的爸爸則希望他能夠下個賽季後段回歸。

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