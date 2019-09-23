NBA》杜蘭特本季就復出？ 籃網隊友看好他回歸比肩「諾佬」

杜蘭特上季遭遇嚴重傷勢，不過美媒卻透露他也許本季就有望回歸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今夏轉戰籃網後，因傷原恐面臨新賽季報銷，近日卻有消息指出他有望在本季就復出，而他在籃網的隊友今受訪，不但對KD復出十分樂觀，認為他最差仍能打出諾威斯基（Dirk Nowitzki）等級的表現。

杜蘭特上季總冠軍賽第5戰帶傷上陣，造成右腳阿基里斯腱斷裂，季後他宣布離開勇士，與厄文（Kyrie Irving）攜手轉戰籃網，新球季將改披「7號」球衣從布魯克林出發，雖然他遭遇嚴重傷勢，不過美媒《CBS Sports》先前卻透露KD也許本季就有望回歸。

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杜蘭特上季總冠軍賽第5戰帶傷上陣，造成右腳阿基里斯腱斷裂，季後他也宣布離開勇士轉戰籃網。（資料照，法新社）

對於KD新球季是否就此報銷，有媒體指出，每個球星從阿基里斯腱傷勢中的時間都不一樣，有的球員只需要8個月就可以健康回歸，而大部分球員大約需要9到10個月甚至是一整年時間來復健間。假如杜蘭特能在9個月內康復，那他最快明年3月份就有望回歸，屆時將有機會趕上季後賽。

《紐約時報》記者Brian Lewis撰文指出，籃網內部對於杜蘭特回歸越來越樂觀，除了籃網總經理馬克斯（Sean Marks）受訪始終沒有否認KD本季復出的可能性外，今籃網控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）在受訪時也表示自己對於KD的復原狀況相當有信心。

「我知道杜蘭特非常嚴肅看到自己的復健過程也很認真，他也很希望能夠盡快復出，」汀維迪在受訪時說到，如果（本季復出）對他來說是健康、合適、也是最好的選擇，那就絕對就是最正確的決定。」

而對於杜蘭特復出後的狀態，汀維迪也非常有信心，他表示杜蘭特有將近7呎（約206公分）的身高優勢且仍是有史以來聯盟頂尖的得分手之一，所以最壞他也能成為像諾威斯基那樣的球員，而諾威斯基就已經是聯盟中怪獸等級的球星了。

「所以，我們現在要做的，就是為他的復出做好準備，只要他願意回來，就能準備復出，」汀維迪說道，「我相信他會是我們陣容中非常不可思議的一份子。」

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