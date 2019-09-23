MLB》凱可優質先發吞敗 佛里曼因傷將缺陣下系列賽

朗格利亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場續戰巨人，勇士推出塞揚王牌凱可（Dallas Keuchel）先發，他在第6局上遭遇亂流失3分，自家打線遭封鎖，僅敲5支安打得1分，終場巨人就以4：1擊敗勇士，系列賽避免被橫掃；明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）因右肘傷勢影響提前退場，他計畫留在亞特蘭大接受治療，不會隨球隊到堪薩斯。

凱可前5局投來虎虎生風，6局上，隊友史萬森（Dansby Swanson）失誤扯後腿，並接連遭球星朗格利亞（Evan Longoria）及瑞卡德（Joey Rickard）敲出二壘安打失掉3分，總計6局投球被敲6支安打2分責失，另有4次三振，優質先發卻吞賽季第7敗。

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凱可賽後表示，整體投球狀況是好的，現在首要目標還是維持健康，「前5局投球能安穩度過，我感到相當幸運，第6局接連被敲出長打失分，這情形不是我想看到的，接下來還有一場先發，我將會當成打季後賽全力以赴。」

塞揚王牌凱可。（USA TODAY Sports）

佛里曼右肘過去幾週受骨刺困擾，比賽打打停停，今3打數無安打，但有1次滾地出局帶打點，也是勇士整場比賽唯一得分。他將在與巨人系列賽結束後，留在亞特蘭大接受治療，預計將缺席與皇家系列戰。

總教練史尼克（Brian Snitker）表示，「這傷勢復原可能需要一段時間，沒有什麼比這更糟了，但我們有足夠時間讓他坐下來將它治療好。」佛里曼則認為骨刺對他造成影響不大，預計對戰大都會系列戰就會回歸。

巨人推派菜鳥韋伯（Logan Webb）先發，他繳出6局僅失1分，送出7次三振，摘本季第2勝，終結者史密斯（Will Smith）後援一局飆出2次三振，進帳第34次救援點。

韋伯。（法新社）



終結者史密斯。（法新社）

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