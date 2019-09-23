MLB》「再見了，沙巴西亞」 洋基主場最終戰有洋蔥（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天是洋基隊季賽最後一場主場賽事，賽前洋基球團也準備了沙巴西亞（CC Sabathia）退休儀式，並請他與他的母親一同開球，場面相當感人。

沙巴西亞特別感謝洋基球團，以及總管凱許曼（Brian Cashman）帶他加入洋基隊，並讓他穿著條紋衣效力了11年，此外他也很感謝他在洋機的隊友、隊職員，另外他最感謝的還是所有紐約的球迷，並期待能在10月（季後賽）看到這些球迷進場。

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本季洋基季賽主場最終戰，沙巴西亞告別洋基球迷。（美聯社）

洋基也在影片中提到，沙巴西亞的生涯一共與19位捕手搭配過，但沒有一個捕手的貢獻會比他人生第一個捕手高，那個捕手就是他的母親瑪吉（Margie Sabathia-Lanier），洋基邀請沙巴西亞擔任本場比賽的開球投手，接球的人就是瑪吉。

現場也播放了眾多球員祝賀沙巴西亞的影片，而這個6呎6吋的巨漢也不只一次在觀看影片時拭淚，而他不是唯一一個被感動的人，賈納（Brett Gardner）用太陽眼鏡遮住他濕潤的雙眼，而他的好友與教練布恩（Aaron Boone）不只哭泣，他甚至退到休息室的走道，以免觸景生情。

洋基官網製圖祝賀沙巴西亞。（圖片取自推特）

沙巴西亞生涯19個賽季，有11季是在洋基隊，他加盟洋基的首年就跟著球隊拿下世界冠軍，這位近代最強的左投一共在3576.1局的投球當中送出3091次三振，拿下251勝161敗，極有可能在退休後獲得名人堂票選資格的首年入龕。

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