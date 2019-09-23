MLB》達比修鬼神滑球 超狂位移讓網友看傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍投手達比修有今天主投8.1局狂飆12次三振，其中他在比賽中丟出招牌滑球，位移幅度高達20英吋（約50公分），讓許多網友看傻。可惜達比修有此戰失掉3分，球隊終場以2：3敗給紅雀，小熊吞下6連敗。

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達比修有在6局上面對紅雀投手麥克拉斯（Miles Mikolas），他丟一顆82.7英哩的滑球，這顆變化球從外角竄出去，讓對手揮空。不少外國網友大驚，「只有一個詞能形容：好噁」、「看起來他在丟威浮球」、「這球位移多遠阿？」

大聯盟官網記者David Adler在推特上發文指出，達比修有這顆滑球的位移有20英吋之多；該打席達比修用一顆79.9英哩的彈指曲球，讓對手揮空吞K。

達比修有。（法新社）

此戰達比修前8局僅失1分，但他續投第9局時，卻被紅雀佛勒（Dexter Fowler）敲高飛犧牲打追平，接著又被高德史密特（Paul Goldschmidt）敲二壘安帶有1分打點，讓小熊遭到逆轉。小熊最後以2：3吞下6連敗。

達比修有賽後表示，自己非常失望，「我們必須要贏，特別是今天，但我們輸了。」達比修也說這是一生中最糟的經歷，他相當自責，「沒有言語可形容，很抱歉。」

（影片來源：大聯盟官網）

（影片來源：大聯盟官網）

達比修有在第9局遇亂流。（美聯社）

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