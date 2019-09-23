NBA》不怕勇士來搶人 公鹿老闆放話讓字母哥永留密爾瓦基

公鹿老闆放話要讓亞德托昆波在密爾瓦基結束職業生涯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期傳出勇士可能會在2021年夏天對公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）展開追求，不過公鹿老闆艾登斯（Mallory Edens）對於這樣的傳言嗤之以鼻，還霸氣放話要讓「字母哥」在密爾瓦基結束職業生涯。

近日《ESPN》的拉莫娜（Ramona Shelburne）在參加籃球節目錄影時，透露勇士是公鹿續留字母哥的最大威脅，點出亞德托昆波跟勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）私交甚篤，兩人還都隸屬同一家經紀公司。不過公鹿老闆顯然相當不以為然，週末受訪時直接表明，明年夏天會開出超級頂薪，要讓這位新科MVP長留密爾瓦基。

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「我們希望公鹿能成為他（字母哥）生命及他剩餘籃球職業生涯的一部分！」週末在紐約出席NBA董事會的公鹿老闆艾登斯在接受美媒《TMZ SPORTS》時意味深長地說道。

「顯然，Giannis（亞德托昆波）非常特別，」艾登斯說道，「他是一名很特別的球員，更是一個特別的人，他在對待球隊、家人都令人吃驚，是位非常了不起的球員。」

亞德托昆波在2018-19賽季繳出27.7分、12.5籃板、5.9次助攻、1.5火鍋和1.3次抄截的全能數據。同時他在季後賽也毫不手軟，繳出了25.5分和12.3籃板的雙十數據。

而根據勞資協議，明年球季結束後，公鹿最多能向亞德托昆波開出一紙5年價值2億4730萬美元（約台幣74億1000萬元）的天價大約，屆時若字母哥點頭答應，將能締造NBA史上最大合約。

公鹿誓言將開出一紙超級頂薪與亞德托昆波續約。（資料照，法新社）

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