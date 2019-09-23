MLB》官網嚴選本季30隊爆發球員 「托天子」成洋基最驚奇

洋基隊本季打出驚奇的三名內野手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季進入尾聲，官網作家Will Leitch也針對本季30支球隊，各挑選一個今年脫胎換骨的球員，其中洋基隊被挑選中的球員，不是打出驚奇的厄謝拉（Gio Urshela）和拉梅修（DJ LeMahieu），而是去年美聯新人王票選第三名，今年大躍升成38轟重砲游擊手的托瑞斯（Gleyber Torres）。

Will Leitch認為，在洋基一票年輕球員當中，托瑞斯可能會成為裡面當中最好的球員，去年托瑞斯僅敲出24發全壘打，今年直接進步到38轟，而他今年的表現會讓人期待，是否他還能夠持續繳出這種驚人的表現。

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這份榜當中美聯東區部分，藍鳥隊的是小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、金鶯隊為塞維里諾（Pedro Severino）、光芒隊為米德斯（Austin Meadows）、紅襪隊則是德弗斯（Rafael Devers）。

德弗斯是今年衛冕失敗的紅襪少數令人振奮的亮點。（資料照，法新社）

美聯中區：印地安人隊畢伯（Shane Bieber）、皇家隊索勒（Jorge Soler）、老虎隊波伊德（Matt Boyd）、雙城隊波蘭柯（Jorge Polanco）、白襪隊孟卡達（Yoan Moncada）。

不是賈斯汀的畢伯本季成為印地安人隊的先發王牌投手。（資料照，美聯社）

美聯西區：天使隊古德溫（Brian Goodwin）、太空人隊古利爾（Yulieski Gurriel）、運動家隊坎哈（Mark Canha）、水手隊沃格巴克（Daniel Vogelbach）、遊騎兵隊蓋洛（Joey Gallo）。

遊騎兵怪力男蓋洛打出生涯年，可惜因傷報銷。（資料照，今日美國）

國聯部分，國聯東區：勇士隊佛里德（Max Fried）、馬林魚隊阿爾坎塔拉 （Sandy Alcantara）、大都會隊麥克內爾（Jeff McNeil）、國民隊索托 （Juan Soto）、費城人隊金德利（Scott Kingery）。

大都會隊的麥克內爾雖然不比怪物新秀阿隆索，但他有著超高打擊率與超過20轟的貢獻，守備上也是內外兼修。（資料照，今日美國）

國聯中區：釀酒人隊戴維斯（Zach Davies）、紅雀隊王寇頓（Kolten Wong）、小熊隊史瓦伯（Kyle Schwarber）、海盜隊貝爾（Josh Bell）、紅人隊卡斯提歐（Luis Castillo）。

史瓦伯敲出生涯新高的37轟。（資料照，美聯社）

國聯西區：響尾蛇隊馬堤（Ketel Marte）、道奇隊貝林傑（Cody Bellinger）、巨人隊史雷特（Austin Slater）、教士隊葉茲（Kirby Yates）、洛磯隊艾斯特維茲（Carlos Estevez）。

本季增重有成的馬堤，從前4年平均僅5.5轟的小水槍，一躍成32轟的重砲內野手。（資料照，今日美國）

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