MLB》張育成代打沒貢獻 印地安人大勝並列外卡第二

張育成。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在主場靠著莫卡多（Oscar Mercado）三分彈，以及雷耶斯（Franmil Reyes）兩分砲，終場以10：1大勝費城人。印地安人和光芒並列美國聯盟外卡第二；台灣好手張育成此戰代打1打數沒貢獻，打擊率降至0.188。

前4局打完雙方戰成1：1平手，5局下莫卡多揮出超前三分砲。第7局印地安人開啟大局，林多（Francisco Lindor）敲安攻回1分，普伊格（Yasiel Puig）在滿壘時敲出清壘二壘安，雷耶斯再補上一發兩分彈，印地安人單局灌進6分，最後以10：1獲勝。

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張育成是在8局下代打，面對費城人左投A.戴維斯（Austin Davis），他敲出滾地球遭刺殺，第9局則上場守三壘，有一次守備機會，接殺內野飛球。張育成此戰1打數沒表現，賽後打擊率降至0.188，近兩場比賽都沒有表現。

莫卡多敲三分彈。（今日美國）

印地安人先發普魯柯（Adam Plutko）投4.1局失1分，卡拉斯科（Carlos Carrasco）投2.2局無失分獲本季第6勝；費城人先發維拉斯奎茲（Vince Velasquez）投4.2局失4分1分自責，吞本季第8敗。

印地安人贏球後，戰績92勝64敗，加上光芒輸球，兩隊戰績相同並列美聯外卡第二。而印地安人目前暫居美聯中區第二，與龍頭雙城有4場勝差。

（影片來源：大聯盟官網）

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