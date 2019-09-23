MLB》教士菜鳥再見轟 響尾蛇晉級季後賽機會渺茫（影音）

Seth Mejias-Brean敲出再見兩分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕仍不放棄一絲晉級希望的響尾蛇，今在客場交手教士2分飲恨，從領先4分到被追平，再到延長賽被菜鳥Seth Mejias-Brean敲出再見兩分砲，終場教士以6：4拿下逆轉勝，響尾蛇季後賽淘汰指數僅剩1。

2局上，明星外野手瓊斯（Adam Jones）用2分砲替響尾蛇首開紀錄，同個半局，阿米德（Nick Ahmed）、C.凱利（Carson Kelly）及艾爾蒙提（Abraham Almonte）接續敲安，替球隊再下兩城。教士先發李察斯（Garrett Richards）僅投1.2局狂失4分退場，最終無關勝敗。

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明星外野手瓊斯。（美聯社）

4局下，教士（Ty France）用賽季個人第7轟替球隊破蛋，是一發2分砲，追到剩2分差；6局下，響尾蛇先發雷伊（Robbie Ray）控球出現問題，接連送出兩次保送，教士有效把握進攻機會，Seth Mejias-Brean及捕手梅西亞（Francisco Mejia）適時安打串連，雙方平手。

弗朗斯。（法新社）

響尾蛇推陣中勝投兼三振王雷伊先發，他主投5.1局失4分，飆出10次三振，最終同樣無關勝敗，本季三振數來到225次，距離例行賽結束，預計將還有一次先發，有望繼續刷新自己單季三振記錄。

雷伊。（美聯社）

雙方9局打完平手進入延長賽，10局下，菜鳥Seth Mejias-Brean沒讓現場觀眾等太久，逮中一記內角變化球，敲出左外野再見兩分砲，棒打響尾蛇後援投手羅培茲（Yoan Lopez），此役，他繳出4打數3安打3打點亮眼表現。

（影片來源：MLB官網）

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