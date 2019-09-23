MLB》兩年約保住烏紗帽 陳偉殷教頭卻傳遭大幅減薪

馬丁利雖獲馬林魚2年合約保住烏紗帽，但卻傳出將大幅減薪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重建中的馬林魚本季已吞下單季第101敗，戰績慘兮兮，總教練馬丁利（Don Mattingly）卻仍獲球團一張兩年合約續留，不過知名記者羅森索（Ken Rosenthal）稍早卻爆料，馬丁利雖保住烏紗帽但將遭大幅減薪，新合約的平均年薪恐怕至少會被砍掉80萬美元（約台幣2478萬）。

馬丁利2016年球季起擔任馬林魚總教練，在位4季都未能打進季後賽，勝場數也從首年的79勝逐年遞減，今年僅54勝，連4季勝率都不滿5成，雖然馬林魚還有7場比賽沒打，但迄今苦吞101敗難逃墊底命運，就算賽季全勝也確定會連莊國聯爐主。

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馬丁利當時是由球隊原老闆羅利亞開出合約延攬，前洋基球星基特接掌球隊後，大刀闊斧改革，不少羅利亞時代人馬離隊，外界原本預期馬丁利今年球季合約到期後可能走人，但球團最後卻傾向留人，跌破了眾人眼鏡。

（左起）馬林魚總管希爾、總教練馬丁利和老闆基特。（資料照，美聯社）

先前美媒報導指出，馬林魚與馬丁利達成延長合約共識，雙方再簽2年合約，雖然沒有透露延長合約價碼的相關細節，但羅森索稍早在《The Athletic》指出，馬丁利今年球季的薪酬約為280萬美元（約台幣8671萬），在所有大聯盟總教練中排在第6位，不過卻有消息人士透露，馬丁利新合約平均年薪大概只有200萬美元（約台幣6193萬），甚至可能還要再更低。

對此馬林魚總管希爾（Michael Hill）並沒有做出回應，而58歲的馬丁利受訪時則僅強調自己從未以球員、教練和經理的身份去討論年薪合約的細節。

「我想說的就像上週記者會說一樣，在與老闆基特（Derek Jeter）深談過後，我知道他想要我留在這裡，他認為我是擔任教頭的合適人選。」馬丁利表示，「我之所以一開始就來到這裡，就是想要建立一個完整的球隊。」

馬丁利最後也表示，自己想法沒有改變，會繼續積極與年輕球員建立友好的夥伴關係，並協助他們發展，「這是過去幾年我們一直在做的事，讓他們知道自己想去的地方，對要去的地方以及即將到達的地方都感覺良好。即使道路崎嶇不平，有時人們也會改變主意，但在跟基特交談後，他認為我就是最適合的（總教練）人選，這就是我想聽到的！」

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