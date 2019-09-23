俄羅斯禁藥風波再起 2020東京奧運恐再遭禁賽

俄羅斯再爆送檢樣本作假，可能被禁止參加2020年的日本東京奧運。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據英國媒體《每日電訊報》報導，俄羅斯因被懷疑操縱莫斯科反興奮劑實驗室數據樣本，在過去18個月提供世界反禁藥組織（WADA）假數據，指出俄羅斯可能被禁止參加2020年的日本東京奧運。

俄羅斯體壇過去爆發系統化使用禁藥，之前就已被多項國際重要運動賽事摒於門外，包括2016年里約奧運有上百人被禁賽、2016年夏季殘奧會是被全面禁賽、2017年世界田徑錦標賽，就連去年韓國的平昌冬季奧運也被禁止參賽。

請繼續往下閱讀...

瑞典媒體《SportExpressen》引述世界反興奮劑組織（iNADO）主席Michael Ask言論，指出俄羅斯必須在三週內，詳細回覆有關莫斯科反興奮劑實驗室提供的數據不準確的問題，否則可能將祭出2020年東奧禁賽的重罰。

羅臣科夫曾踢爆，俄羅斯體壇在2014年的冬奧，讓選手大肆使用禁藥。羅臣科夫之後也遭俄國政府通緝，目前隱居美國。（資料照，歐新社）

近年來俄羅斯飽受興奮劑醜聞纏身，2016年7月2014索契奧運時任反興奮劑實驗室主任的俄羅斯反禁藥實驗室的前負責人羅臣科夫（Grigory Rodchenkov），出面指控俄羅斯曾曾公然讓選手服用興奮劑作弊，並自稱曾經協助製作藥物來增強運動員的表現，也曾幫忙替換過送檢的尿液樣本。

俄羅斯反興奮劑實驗室。（資料照，路透）

因為爆發系統化使用禁藥，俄羅斯之前就已被多項國際重要運動賽事摒於門外，包括2016年里約奧運有上百人被禁賽、2016年夏季殘奧會是被全面禁賽、2017年世界田徑錦標賽，就連去年韓國的平昌冬季奧運也被禁止參賽。

雖然最終俄羅斯代表團沒有遭到全面禁賽的處罰，允許未涉及禁藥的俄羅斯選手以「獨立身份」參賽，只不過，這些選手或隊伍只能稱為「來自俄羅斯的奧林匹克運動員」（Olympic Athlete from Russia），贏得的獎牌也不計入俄羅斯帳下，並以奧會會旗取代俄羅斯國旗，連得獎時也不能演奏俄羅斯國歌，只能改奏奧林匹克會歌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法