日職》宋家豪拆彈化解失分危機 連16場未掉分（影音）

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕樂天今天在主場迎戰西武，台灣投手宋家豪登板投0.1局，解決強打秋山翔吾，化解一、三壘有人的失分危機，連16場未掉分。但樂天牛棚失守，終場以3：5輸球。

樂天先發岸孝之在第4局不穩，1出局後被敲安、連投2次保送後，讓西武攻占滿壘，山川穗高敲帶有2分打點的安打，西武先馳得點。7局上，西武2出局攻占一、三壘，岸孝之這時退場，由宋家豪登板救火。

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宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

宋家豪面對秋山翔吾時，西武一壘跑者金子侑司盜上二壘，宋家豪在2好球沒有壞球的情況下，丟一顆136公里的變速球，讓秋山翔吾擊成中外野飛球出局，化解失分危機。總計宋家豪後援0.1局用3球無失分，賽後防禦率為2.28，連16場出賽未失分。

樂天打線7局下靠布萊許（Jabari Blash）兩分砲追平比數。但8局上樂天換洋投布森尼茲（Alan Busenitz）後援，他在2出局後連投3次保送，西武代打洋砲梅希亞（Ernesto Mejía）敲出清壘二壘安，西武單局再拿3分要回領先；樂天9局下靠茂木榮五郎的陽春砲追回1分，最後仍以3：5輸球。

布森尼茲投0.2局失3分，吞本季第3敗；西武洋投希斯（Deunte Heath）投0.2局無失分，獲本季第2勝。西武終結者增田達至投1局失1分，獲本季第30次救援成功。

西武贏球後，封王魔術數字變成「M2」。

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