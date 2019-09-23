NBA》雷霆球員面臨心理問題 衛少暖心主動提供幫忙

前雷霆後衛阿比內斯（左）感謝魏斯布魯克（右）幫助他解決心理問題。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前雷霆後衛阿比內斯（Alex Abrines）在今年初被釋出，他在最後三個月內只出賽了兩場比賽，而他也坦承因為嚴重的心理健康問題，一直以來都過得不是很好，更提到當時願意幫楚他度過這一切的，就是剛從雷霆轉隊火箭的球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

「魏斯布魯克是一個很好的人，尤其在第一年他幫了我很多。」阿比內斯說，「飛往其他城市比賽時我們常會一起去看電影、吃晚餐。當我離開球隊時他也始終跟我保持聯絡，他在乎一個人不僅限於球員的身分而已，他更告訴我就算我選擇離開，也會繼續支持我。」

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談到球員受到的心理壓力，阿比內斯說，「運動員跟普通人一樣，但承受的壓力卻在一般人之上。身體痛是你能夠看到且感覺到的痛，但心理痛卻沒辦法被觀察，更不能像膝蓋受傷一樣被治療。」

近年來洛夫（Kevin Love）、懷特（Royce White）和德羅森（DeMar DeRozan）接連公開談論他們的心理問題，讓大家漸漸開始意識到球員們其實承受著巨大的心理壓力，也使得聯盟開始重視這些問題，期望在運動員的生理和心理上都能提供更多的幫助。

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