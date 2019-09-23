高球》台灣LPGA10月登場 球員陣容豪華5大賽冠軍全到齊

徐薇淩。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金220萬美元（約6923萬台幣）的2019台灣裙襬搖搖LPGA，10月31日將在林口美麗華球場點燃戰火，今搶先公布參賽球員名單，世界排名前10的好手共有9人來台獻技，台灣則由一姐徐薇淩領軍，盼將冠軍留在國內。

渉野日向子。（資料照，路透）

台灣裙襬搖搖LPGA今年有許多創新之舉，不只成功更名，參賽球員陣容相當華麗，包含前後任球后高真榮、朴城炫以及上屆冠軍美國「長腿妹」N.柯達等人，裙襬搖搖基金會會長王政松說：「今年比賽邀集了LPGA 5大賽的冠軍高真榮、渉野日向子、李晶恩、格林，且世界排名前69的好手也有62人參賽，陣容堪比LPGA大賽。」

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高真榮。（資料照，法新社）

澳洲女將格林。（資料照，法新社）

王政松透露，去年在大溪球場舉辦的裙襬搖搖LPGA獲得球員們的一致好評，高居滿意度第一，甚至力壓美國境內的比賽，也是今年報名參賽情況踴躍的關鍵。

至於台灣選手的部分，目前世界排名77的一姐徐薇淩、排名86的日巡女將盧曉晴都將參戰，另外還會有10位TLPGA選手、5位旅外選手；「微笑球后」曾雅妮則因為背傷未癒將不會參賽。

此外，王政松今天在記者會上宣布好消息，裙襬搖搖基金會已和LPGA簽約，將繼續舉辦未來3年的賽事，因此至2022年球迷仍能在台灣看到最高等級的女子高球賽事。

高協理事長、裙襬搖搖基金會會長王政松。（記者粘藐云攝）

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