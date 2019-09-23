晴時多雲

日職Live》陽岱鋼敲安當滷蛋 巨人戰平養樂多（影音）

2019/09/23 18:11

第三局

3局下，養樂多反攻，塩見泰隆敲安，山田哲人回敬左外野兩分砲，養樂多追平比數。

3局上，陽岱鋼第2球敲出中間方向的一壘安打，下一棒岡本和真敲出兩分砲，巨人4：2領先。

第二局

2局上，巨人反攻，山本泰寬敲出三壘安打追回1分，小林誠司敲出高飛犧牲打，巨人追平比數。

第一局

1局下，山田哲人敲出三壘安打助養樂多先馳得點，隨後靠巴倫汀的一壘滾地球回本壘得分，養樂多2：0領先。

1局上，陽岱鋼2出局後上場打擊，耗了對方投手11球，最後揮棒落空吞下三振。

賽前報導

巨人今天繼續在神宮球場對決養樂多，陽岱鋼連兩天獲先發機會，擔任三棒、右外野手。陽岱鋼昨天先發3打數吞下1K，沒有敲安打，本季出賽106場，打擊率.283、全壘打4支、打點21分。

兩隊先發陣容

讀賣巨人

1（中）若林晃弘
2（游）坂本勇人
3（右）陽岱鋼
4（三）岡本和真
5（左）葛雷諾
6（一）大城卓三
7（二）山本泰寛
8（捕）小林誠司
9（投）今村信貴

養樂多燕子

1（游）広岡大志
2（中）塩見泰隆
3（二）山田哲人
4（左）巴倫汀
5（一）村上宗隆
6（右）中山翔太
7（三）太田賢吾
8（捕）松本直樹
9（投）山田大樹

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