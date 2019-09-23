日職Live》陽岱鋼敲安當滷蛋 巨人戰平養樂多（影音）

第三局

3局下，養樂多反攻，塩見泰隆敲安，山田哲人回敬左外野兩分砲，養樂多追平比數。

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3局上，陽岱鋼第2球敲出中間方向的一壘安打，下一棒岡本和真敲出兩分砲，巨人4：2領先。

第二局

2局上，巨人反攻，山本泰寬敲出三壘安打追回1分，小林誠司敲出高飛犧牲打，巨人追平比數。

第一局

1局下，山田哲人敲出三壘安打助養樂多先馳得點，隨後靠巴倫汀的一壘滾地球回本壘得分，養樂多2：0領先。

1局上，陽岱鋼2出局後上場打擊，耗了對方投手11球，最後揮棒落空吞下三振。

賽前報導

巨人今天繼續在神宮球場對決養樂多，陽岱鋼連兩天獲先發機會，擔任三棒、右外野手。陽岱鋼昨天先發3打數吞下1K，沒有敲安打，本季出賽106場，打擊率.283、全壘打4支、打點21分。

兩隊先發陣容

讀賣巨人

1（中）若林晃弘

2（游）坂本勇人

3（右）陽岱鋼

4（三）岡本和真

5（左）葛雷諾

6（一）大城卓三

7（二）山本泰寛

8（捕）小林誠司

9（投）今村信貴

養樂多燕子

1（游）広岡大志

2（中）塩見泰隆

3（二）山田哲人

4（左）巴倫汀

5（一）村上宗隆

6（右）中山翔太

7（三）太田賢吾

8（捕）松本直樹

9（投）山田大樹

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