日職Live》陽岱鋼敲安當滷蛋 巨人戰平養樂多（影音）

『9/23 巨人 × ヤクルト 〜神宮〜』— おいコー55▶ 9/24 甲子園 （@Victory_Cyclone） September 23, 2019
3回表
《 陽岱鋼 》
センターへ抜けるヒット‼︎#神宮球場 #ジャイアンツ #giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/Z9KJXWgmPo
第三局
3局下，養樂多反攻，塩見泰隆敲安，山田哲人回敬左外野兩分砲，養樂多追平比數。
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3局上，陽岱鋼第2球敲出中間方向的一壘安打，下一棒岡本和真敲出兩分砲，巨人4：2領先。
第二局
2局上，巨人反攻，山本泰寬敲出三壘安打追回1分，小林誠司敲出高飛犧牲打，巨人追平比數。
第一局
1局下，山田哲人敲出三壘安打助養樂多先馳得點，隨後靠巴倫汀的一壘滾地球回本壘得分，養樂多2：0領先。
1局上，陽岱鋼2出局後上場打擊，耗了對方投手11球，最後揮棒落空吞下三振。
賽前報導
巨人今天繼續在神宮球場對決養樂多，陽岱鋼連兩天獲先發機會，擔任三棒、右外野手。陽岱鋼昨天先發3打數吞下1K，沒有敲安打，本季出賽106場，打擊率.283、全壘打4支、打點21分。
兩隊先發陣容
讀賣巨人
1（中）若林晃弘
2（游）坂本勇人
3（右）陽岱鋼
4（三）岡本和真
5（左）葛雷諾
6（一）大城卓三
7（二）山本泰寛
8（捕）小林誠司
9（投）今村信貴
養樂多燕子
1（游）広岡大志
2（中）塩見泰隆
3（二）山田哲人
4（左）巴倫汀
5（一）村上宗隆
6（右）中山翔太
7（三）太田賢吾
8（捕）松本直樹
9（投）山田大樹