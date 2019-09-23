羽球》戴資穎相隔2年征韓利多 勁敵瑪琳宣布退賽

戴資穎馬不停蹄征戰韓國。（Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕結束在中國公開賽的賽程，剛重返世界球后的戴資穎今天馬不停蹄飛往韓國仁川，備戰明日開打的超級500系列韓國公開賽。剛在中國賽女單奪冠的瑪琳原本首戰要遇到陳雨菲，但瑪琳稍早已宣布退賽；男單封王的桃田賢斗則因疲勞，仍在考慮是否退出。

瑪琳退出韓國賽。（資料照，法新社）

這是小戴相隔2年再度征戰韓國賽，上一回她在2017年不敵日本女將三谷美菜津無緣8強，這次她沒有保分壓力，積分可望再往上衝高。小戴首輪遭遇的對手是上週才在中國賽碰頭的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。另外，女單白馭珀則是從資格賽打起。

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周天成尋求韓國賽衛冕。（資料照，歐新社）

世界排名第2的台灣一哥周天成則要在此站尋求衛冕，首輪碰到的對手是世界排名24的泰國選手塔馬辛（Thammasin Sitthikom）。雙方過去從未交手過，若順利晉級可望碰上香港伍家朗或是日本西本拳太。

台灣男單好手王子維首戰遭遇日本選手常山幹太，過去雙方5次交手，王子維握有4勝優勢。

男雙部分，台灣有三組征戰，王齊麟／李洋將對上南韓組合高成炫／申白喆，廖敏竣／蘇敬恒要對上中國組合何濟庭／譚強，另外盧敬堯／楊博涵原本首戰遇到印尼強敵第2種子哈珊／塞蒂亞萬，但由於哈珊在中國賽決賽中大腿受傷，已經退出韓國賽。

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