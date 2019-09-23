高球》亞太業餘錦標賽本週登場 台灣俞俊安領銜出擊

俞俊安。（資料照，高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕亞太業餘錦標賽本週將在上海佘山國際高爾夫俱樂部登場，來自41個國家的120名球員將為2020年美國名人賽及英國公開賽的入場資格展開廝殺，台灣則由俞俊安領軍出擊。

台灣隊今年派出以俞俊安為代表的6名球員參賽，他說：「再一次來到亞太業餘錦標賽，感覺每一年都是一個新希望。」今年是俞俊安第5度參加AAC，之前的最佳成績為第4名，「這場比賽有機會讓亞太地區球員踏入美國名人賽和英國公開賽，所以相信每位球員都會盡力而為，台灣球員們也是一樣。」

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首度在佘山國際高爾夫俱樂部出賽，俞俊安不太熟悉，「之前對於佘山球場只是在HSBC時在電視看到過，我也向潘政琮了解過一些關於球場的策略，希望今年能在比賽中打出好成績。」 俞俊安認為，這次在中國出賽，沒有任何語言障礙，也相信會是一次很特別的體驗。

亞太業餘錦標賽由亞州太平洋高爾夫聯盟、美國大師賽和R&A在2009年2月聯合創建，以此來推動高球在亞太地區的發展，賽事冠軍將獲得美國大師賽的邀請參加下一年的美國大師賽以及直接晉級英國公開賽，同時，亞軍也可獲得參加英國公開賽國際資格賽最後階段考試的資格。

本屆亞太業餘錦標賽將於9月26日至29日在佘山國際高爾夫俱樂部舉辦，賽事將免費向觀眾開放。

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