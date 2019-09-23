網球》謝淑薇再次玩弄前球后 WTA官網盛讚英勇（影音）

謝淑薇逆轉勝前球后。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇今天在中國武漢公開賽女單首輪，大逆轉淘汰前球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。謝淑薇比賽中多次精彩致勝球打得防守強悍、素有「瓦牆」之稱的沃茲妮雅琪無招架之力，取得對戰2連勝。

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賽後WTA官網盛讚小薇「英勇阻止沃茲妮雅琪」，她表示，「第一盤很不容易，我剛從大阪來，我女單很早就輸了所以沒做太多準備，因為後來都在和妹妹一起打雙打。」謝淑薇上週在大阪泛太平洋公開賽和妹妹謝語倢合拍拿下女雙亞軍。

謝淑薇說：「一開始對手打得很好，我要求我的教練到場上來，我說『我感覺很怪，沒有什麼球感』，然後他安撫我，『沒關係，試著去打』，而我做到了。」

謝淑薇首盤一度陷入局數1：5落後，隨後鏖戰到搶7先丟掉第一盤，不過第二盤出現驚人轉折，雙方局數1：1，小薇成功挽救2個破發點，隨後更勢如破竹連拿9局，決勝盤一度形成4：0遙遙領先。

謝淑薇表示：「落後很多的時候我反而感受到更多自由，試著不要因為落後而感到瘋狂。」

下一輪謝淑薇要面對俄羅斯的庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），過去雙方交手2次都是庫茲妮佐娃獲勝，不過2人近6年沒有對戰過。謝淑薇表示：「這絕不會是一場好打的比賽，希望球迷們為我加油打氣。」

沃茲妮雅琪首輪出局。（法新社）

謝淑薇三盤逆轉勝。（法新社）

謝淑薇晉級女單32強。（法新社）

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