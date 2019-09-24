羽球》戴資穎重登球后領先千分 陳雨菲排名慘跌

戴資穎重返球后寶座。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今日公布本週最新世界排名以及積分，戴資穎上週在超級1000系列的中國公開賽拿下亞軍，積分升至9萬3045分，重返球后寶座，累積球后週數達138週；台灣羽球一哥周天成則是續居男單第二。

戴資穎日前因失去亞運冠軍積分，排名跌至第4名，創下2016年11月以來新低，不過她在超級1000系列的中國公開賽沒有保分壓力，一路過關斬將，最後在決賽惜敗西班牙名將瑪琳奪下亞軍，進帳1萬200分，積分從原本的8萬8895漲至9萬3045分，一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，生涯第3次登上球后大位。

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山口茜、陳雨菲、奧原希望在中國站保分失敗都被扣分，山口茜以9萬1950分暫居第二，奧原希望以9萬1436分居第三，原本排名第二的陳雨菲因為失去該站亞軍積分跌落至第四，積分為8萬9565。

戴資穎本週將征戰超級500系列的韓國公開賽，上次參賽是在2017年，當時不敵日本女將三谷美菜津無緣8強，這次參賽沒有保分壓力，積分可望再往上衝高，小戴首輪遭遇的對手將是泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

陳雨菲。（資料照，法新社）





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