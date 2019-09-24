NBA》放棄14億換奪冠機會？ 美媒曝CP3想離開雷霆剩一條路

重建中的雷霆隊目前仍有意願交易明星控衛保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆隊在與火箭的交易案中換來頂尖控衛保羅（Chris Paul），先前曾傳出欲重建的雷霆想盡快送走CP3，但考慮到已經沒有任何有競爭力的球隊，有足夠薪資空間再承擔保羅的鉅約只好作罷，而《The Athletic》記者Brett Dawson透露，如果保羅想離開雷霆大概只剩下一條路可走。

雷霆今夏與火箭進行重磅交易，用招牌球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）換來明星控衛保羅加上多支選秀籤，由於雷霆是在自由球員市場開市後半段才完成這筆交易，當時已經沒有任何有競爭力的球隊，有足夠薪資空間再承擔保羅剩下3年1.24億美元（約台幣38.7億）的鉅約。

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不過Brett Dawson指出，雖然雷霆管理高層非常樂見保羅下個球季能夠在奧克拉荷馬效力，但根據他聽到的消息，如果保羅願意不執行最後一年合約選項的話，那麼將會有很多支球隊願意接手他，其中也包括一些具備爭冠實力的球隊。

2018年休季期間，保羅與火箭以4年1.6億美元的超級頂薪續約，其中第四年將擁有球員選項，而他合約最後一年的薪資是4421萬（約台幣14億），換句話說，如果保羅不執行最後一年的球員選項，那他大概還剩下2年8000萬美元，這對於其他想網羅保羅的球隊來說將會容易許多。不過4421萬畢竟不是小數目，但如果不放棄，保羅恐怕很難離開重建中的雷霆，去一支能爭冠的球隊。

而另一位《The Athletic》記者Shams Charania稍早則指出，邁阿密熱火仍相當希望能得到保羅。先前有報導指出，在雷霆同意用魏斯布魯克交易保羅前，熱火其實有先跟雷霆接洽，但卻不願意送出多名年輕潛力球員，導致談判破局。Charania認為開季後，如果保羅打出不錯的表現，熱火可能會重新把焦點轉回他身上。

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