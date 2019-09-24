MLB》想接班再等等！哈波雷射肩助殺國民學弟獲主播狂讚（影音）

Bryce Harper throws out the man tasked with replacing him as a top-tier outfielder in Washington.pic.twitter.com/0460mgsbgI — Sporting News MLB （@sn_mlb） 2019年9月23日

〔體育中心／綜合報導〕費城人今作客國民隊，哈波（Bryce Harper）再度回到熟悉的華盛頓，首局就給昔日隊友、也是被譽為其接班人的索托（Juan Soto）一場震撼教育，以自己招牌的雷射肩讓學弟在本壘慘痛出局。

費城人今派出艾夫林（Zach Eflin）先發，他在第一局就讓伊頓（Adam Eaton）轟出一發陽春砲、國民先馳得點。兩出局後，索托選到保送，下一棒肯德瑞克（Howie Kendrick擊出一支右外野方向穿越安打，索托馬上從一壘拔腿狂奔、繞過三壘就要往本壘衝，哈波迅速移動到位撿起球後、再次展現他的雷射肩美技，直接精準傳到本壘，索托只能無奈出局，哈波的美技也讓現場主播大讚現在國家聯盟應該再也找不到傳球更加精準的外野手了。

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去年在哈波欲投入自由市場之際，索托就一直被外界認為將扛下國民隊當家球星的大位，2018年他高居國聯新人王第二名，雖然關注度一直不如勇士隊新星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）來得高，但今年也繳出了34轟、攻擊指數0.962的成績，與新人年表現可說是有過之而無不及，完全沒有所謂的二年生症候群，勝利場數貢獻值（WAR）高達4.6，甚至比哈波的3.6高出不少，只可惜今天因為跑壘瑕疵，被學長來了一場「震撼教育」。

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