MLB》「我感覺我的狀況很好！」 洋基重砲捕手期望季後賽回歸戰場

桑契斯感覺狀態良好，期望季後賽能回歸洋基的暴力打線之中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）於今年9月12日因一次盜壘而造成左側腹股溝再度拉傷，桑契斯感覺現階段自己的狀況良好，並希望能盡快重回先發打線中。

「現在，我已經做了我該做的事，我感覺我的狀況很好。」桑契斯在小聯盟的全天訓練日後表示：「希望未來幾天，在做完我該做的事，以及做完訓練師給的訓練菜單，我能夠持續像今天一樣狀態感覺非常好。」

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「我做了些跑壘訓練，以及防守訓練，此外我也開始練習打擊，我感覺我現在狀態極佳。」桑契斯接著補充道：「我所做的復健、訓練過程相當順利，現在的我完全沒問題，不過我們還是得看看未來幾天狀態會如何吧。」

桑契斯季初缺席16場比賽，便也是因為左側腹股溝拉傷。本季洋基已打破聯盟紀錄，這賽季洋基曾有31名球員進入過傷兵名單，外野手目前正人手短缺中，尤其希克斯（Aaron Hicks）和塔克曼（Mike Tauchman）確定整季報銷。

本季入選明星賽的桑契斯，打擊率為2成33，上壘率3成18，長打率5成31，另外在104場出賽中敲出34發紅不讓。雖然桑契斯表示自身回復狀態良好，但主帥布恩（Aaron Boone）為保險起見，並無對桑契斯設定一個確定的回歸日期。

桑契斯（圖右）9月12日因盜壘拉傷左側腹股溝。（資料照，今日美國）

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